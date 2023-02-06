3 نصائح مهمة لمعرفة كيفية تنسيق السجاد داخل منزلك.. «مصدر إلهام أساسي»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

في كثير من الأحيان عند إجراء التصميم الداخلي للمنزل، يُنظر إلى وضع المنسوجات على أنها فكرة متأخرة وليست ضرورية لتزيين البيت، لكن في الواقع، يكشف خبراء الديكور، أنه لا يمكن تصميم أي غرفة بدون وضع السجاد، لأن له لمسات أساسية في جعل المكان يبدو جيدًا.

وقدم موقع «mymove» العالمي، المعني بكافة شؤون تصميم المنزل وتزيينه، نصائح لكيفية الاستخدام الصحيح لتنسيق السجاد داخل المنزل بمختلف أشكاله وتصميماته.

1- استخدامه كمصدر إلهام

قد يبدو السجاد كإكسسوارات إضافية أو آخر عناصر التصميم التي يجب شراؤها، ولكنه في الواقع عكس ذلك، حيث يمكن أن يكون بمثابة مصدر إلهام للمساحة الداخلية للمنزل، لذلك يجب اختياره بناء على لوحة ألوان الغرفة التي سيتم وضعه بداخلها.

2- مزج الأنماط وليس الألوان

بمجرد وضع لوحة الألوان الخاصة بكِ في مكانها، فقط عليكي فيما بعد الالتزام بها، فقد يؤدي استخدام الكثير من الألوان في الغرفة إلى الشعور بالضيق والارتباك، ومع ذلك، هذا لا يعني أن غرفتك يجب أن تكون مملة، فلا يزال بإمكانك إضافة الكثير من الاهتمام البصري إلى المساحة عن طريق خلط الأنماط، لذلك يتعين عليكي بذل جهدًا لاستخدام أنماط متعددة تقع ضمن نفس اللوحة الخاصة بمنزلك.