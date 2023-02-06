طريقة تحضير كعكة الحب الفارسية.. «اعرفي قصتها واعمليها في الفالنتين»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب موعد عيد الحب الذي يأتي في الـ14 من فبراير ويحتفل به العالم أجمع بقصص وفعاليات مختلفة، تأتي قصة كيك أو كعكة الحب الفارسية والتي سُميت بهذا الاسم لتخليد ذكرى قصة امرأة فارسية وقعت في حب أمير، وحتى تجعله يبادلها الحب خبزت له هذه الكعكة المليئة بقوى الحب السحرية، وتقول الأساطير حول تلك الكيك إنه في النهاية وقع في حبها وتزوجها، وفقا لموقع مجلة «Elle»الفرنسية

مكونات كيكة الحب الفارسية

أولا لخبز الكيكة:

450 جرام او كوب دقيق اللوز

كوب سكر

كوب سكر بني

227 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة ملح

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

كوب وربع زبادي يوناني كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

ملعقتان صغيرتان فانيليا

ملعقة كبيرة ماء زهر

للصوص:

كوب ونصف سكر بودرة

ملعقة كبيرة ماء ورد

ملعقة كبيرة ونصف حليب

للتزيين:

1/4 كوب فستق مفروم

3 ملاعق كبيرة بتلات الورد

طريقة تحضير كيكة الحب الفارسية

أولا لتحضير كيك الحب الفارسية سخني الفرن على 175 درجة مئوية، ثم ضعي في صينية دائرية قطرها 20 سم ورق زبدة غير لاصق.

لتحضير عجينة الكيك، في وعاء الخلاط قومي بخفق طحين أو دقيق اللوز، السكر، السكر البني، الزبدة والملح حتى يصبح لديك خليط يتفتت بسهولة.

ضعي نصف خليط عجينة الكيك في صينية الخبز، ثم لتحضير الحشوة، أضيفي البيض، الزبادي اليوناني، خلاصة الفانيليا، القرفة وماء الزهر إلى خليط عجينة الكيك المتبقية، واخفقي على سرعة متوسطة حتى تمتزج جميع المكونات بالكامل ويصبح الخليط ناعمًا.

اسكبي الحشوة فوق عجينة الكيك، اخبزي الكيكة في الفرن لمدة ساعة ونصف، أو حتى يصبح سطحها باللون الذهبي، ثم أخرجيها من الفرن واتركيها تبرد تمامًا، بمجرد أن تبرد ضعيها في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل أو طوال الليل.

أخرجي كيكة الحب الفارسية بحذر من الصينية.

لعمل الصوص، ضعي السكر البودرة وماء الورد والحليب كامل الدسم في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف، واخلطيه جيدًا سخني الصلصة من جديد في الميكروويف لمدة 10 إلى 15 ثانية، ثم اسكبيها فوق الكعكة الباردة، ثم زينيها بالفستق مفروم وبتلات الورد، ثم قدميها.