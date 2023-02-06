طرق سحرية لاستخدام صودا الخبز في نظافة الأدوات المنزلية.. مزيل قوي ومعطر منعش

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بيكربونات الصوديوم المعروفة أيضا باسم صودا الخبز أو بيكربونات الصودا، تعد من العوامل الأساسية التي تحتاجها كل ربة منزل؛ إذ يمكن استخدامها كمزيل منزلي فعال للبقع المتعددة في العديد من المنتجات، وذلك لتمتعها بخصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات.

ويمكن استخدام صودا الخبز للتخلص من العديد من البقع والروائح الكريهة بمختلف الأماكن داخل منزلك باستخدام صودا الخبز، وذلك بحسب ما كشفت صحيفة «مترو» البريطانية، وهو ما نستعرضه في السطور الآتية.

1- مزيل روائح الثلاجة

يمكنك من خلال وضع علبة مفتوحة من صودا الخبز داخل الثلاجة، امتصاص الروائح الكريهة كافة بها، فقط ضعي صودا الخبز في الجزء الخلفي من ثلاجتك واستبدليه كل 3 أشهر على الأقل.

2- مبيض للغسيل

سيساعد إضافة نصف كوب من صودا الخبز إلى الغسالة، على جعل الملابس البيضاء والملونة أكثر إشراقًا من أي وقت مضى؛ إذ أنها تساعد على العمل بجهد أكبر، وتعد مثالية للتخلص من روائح العفن.

3- منظفة للأسطح

بالنسبة للتخلص من العلامات الدهنية وبقايا الصابون وجميع أنواع الرواسب المتسخة على الأسطح الصلبة، يمكنك فقط غمس إسفنجة رطبة في بيكربونات الصودا وفرك المنطقة المراد تنظيفها.

4- تجديد بقع السجاد

إذا كان سجادك يعاني من التلف، اغسليه بصودا الخبز، ومن ثم تأكدي من جفافه، ونظفيه بالمكنسة الكهربائية بعد تركه لمدة 15 دقيقة؛ إذ سوف تساهم صودا الخبز في جعلها منعشة ويترك رائحة منزلك جيدة.

5- تلميع الفضة

عند رغبتك في تلميع قطع الفضة الخاصة بكِ، فقط اخلطي محلولًا مكونًا من 3 مقادير من صودا الخبز مع كوب من الماء، واستخدمي قطعة قماش وليست منشفة ورقية لإزالة البقع من الفضة، ثم اشطفيها للكشف عن لمعانها.