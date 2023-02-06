الامارات | «يولة فزاع» تكشف عن المتأهلين لـ «المربع الذهبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ23 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ18 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الثامنة التي جاءت متكافئة لأبعد الحدود، وتميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري مع تقديم تحديات الموروث الشعبي بين الشباب بطريقة مبتكرة وشاملة.

وحصل علي مبارك العزيزي من مدينة العين على بطاقة التأهل الرابعة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على محمد سعيد المهيري من أبوظبي، بفارق علامة اليولة بحصوله على 50 علامة مقابل 49 لمنافسه، وذلك عقب تعادلهما بنتيجة 40 علامة لكل منهما في المسابقات الرئيسة، لينضم في المربع الذهبي إلى جانب زايد المري، عبدالله بالهلي ومحمد الكتبي.

وانطلق المتنافسان مع عرض اليولة حيث قدما فاصلاً من المهارات المميزة، وتحديداً في عملية الفر مع ارتفاع السلاح ليصل خط الليزر ويقرع أجراس الميدان، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، محمد المهيري العلامة 49، وعلي العزيزي العلامة 50، وهي المرة الثانية على التوالي التي يحصل فيها على العلامة الكاملة في اليولة، وفي التصويت الذي يتم من خلاله تطبيق برنامج «الميدان» عبر الأجهزة الذكية خلال مدة الحلقة، كسب الـ25 علامة، علي العزيزي.

وفي مسابقة «شو بالصورة»، التي يتم فيها عرض صور من التراث الإماراتي، لم يجب أي منهما بشكل صحيح، فلم يحصلا على الـ20 علامة المخصصة للمسابقة.

أما في مسابقة السباحة التي تقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، فكسب الـ10 علامات محمد المهيري، عقب قطعه مسافة الـ50 متراً بأسرع زمن بلغ 39 ثانية، ورغم أن الماء دخل النظارات الخاصة به، لكنه واصل بعزيمة دون توقف لإنهاء السباق.

وكان الترقب بعد ذلك لمسابقة الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 10 أمتار على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، حيث تبعد الأهداف عنهما مسافة 20 متراً، وتفوق علي العزيزي ليفتتح رصيده بـ15 علامة.

وفي مسابقة عد القصيد، التي يقوم بتحكيمها الشاعر محمد المر بالعبد، والذي أوضح أن المرحلة الأولى اعتمد فيها على العد «الإلقاء» فقط في احتساب النتيجة، فيما بالمراحل الثانية والنهائية يتم طرح سؤال على كل متنافس له نصيب من العلامة النهائية، حيث قام المشاركان بإلقاء قصيدة من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وكانت العلامات الـ10 من نصيب محمد المهيري.

وارتفع الحماس لحسم بطاقة التأهل مع سباق الركض بالهجن الذي أقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، ولمسافة 1500 متر، وجاء السباق متقارباً قبل أن يحسمه محمد المهيري ليكسب الـ20 علامة.

اليولة تبدأ من سن الثالثة

عرضت الحلقة الثامنة تقريراً عن الجهود التي يقوم بها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في دعم وتحفيز الجميع على ممارسة اليولة، وتحديداً الناشئين والصغار، حيث يمكن أن يبدأ الأطفال بممارسة اليولة منذ سن الثالثة، ويتعلمون المهارات تدريجياً حتى يبدأوا في إتقانها بشكل صحيح في سن الـ14 تقريباً.

ويحرص المركز على دعم الناشئين، من خلال إقامته بطولات للمدارس والناشئين على مدار سنوات طويلة، من أجل إعداد اليويلة الصغار ليكونوا نواة المشاركين في بطولة فزاع لليولة للكبار، وقد شارك العديد من هؤلاء اليويلة في بطولات الناشئين في البطولة الرئيسة لاحقاً.

المنهالي ضيف الحلقة

شارك الفنان محمد المنهالي ضيفاً للحلقة الثامنة، وهو الذي سبق له المشاركة في برنامج الميدان، والعديد من البرامج والمناسبات الوطنية، وأكد أن «التراث الإماراتي هوية نعتز بها ونفتخر بها كفنانين إماراتيين، ونسعى للحفاظ عليها عبر الأغاني الشعبية واللحن الخاص بها»، واعتبر أن التحفيز الذي ناله من عائلته والمدرسة كان له بالغ الأثر في هذا الأمر.

أجراس الميدان تمنح العزيزي التفوق على المهيري بعد التعادل في المنافسات الرئيسة.