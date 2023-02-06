الامارات | «إكسبوجر» يطلق «المنصة X».. أفلام وحوارات وورش عمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر 2023) «المنصة X» التي تستضيف أنشطة وعروض أفلام وحوارات وورش عمل، تقدمها نخبة من نجوم عالم التصوير الفوتوغرافي والسينمائي، في تجربة تشكل إضافة نوعية على برنامج المهرجان الذي ينظم في الفترة من التاسع إلى 15 الجاري بإكسبو الشارقة. وتوفر المنصة لعشاق السينما فرصة الاستمتاع بمجموعة من أفضل الأفلام الجديدة، وتتيح لمحبي التصوير الفوتوغرافي والمكياج السينمائي التعرف إلى أساسيات المؤثرات التجميلية والإضاءة من خلال سلسلة من العروض المباشرة.

وتتضمن الفعاليات التي تستضيفها المنصة عدداً من النقاشات والحوارات التفاعلية مع نخبة من كبار المصورين العالميين، منهم المصور السينمائي الحائز جوائز عدة أحمد مرسي، إضافة إلى مارسيل فان لويت الذي يناقش المنهج العالمي في رواية القصص والإبداع، والمنتج السينمائي أحمد حافظ يونس الذي يغطي أساسيات مونتاج الأفلام. كما تشهد المنصة مشاركة نعيم شدياق، مصور بطولات «ريد بول» للدراجات النارية.

ويقدم الشاب موها حواراً حول توسيع آفاق الإبداع من خلال استكشاف طرق جديدة للتعبير عن المواهب واستثمارها، وبينما يشارك المصور الوثائقي راميش شوكلا رحلته في توثيق تاريخ دولة الإمارات، يناقش ربيع بن إبراهيم قضايا الحفاظ على البيئة، ودور الأفلام الوثائقية فيها، كما يتناول جاسم المهنا أهمية رواية القصص العربية الأصيلة في صناعة السينما العالمية. وسيتعمق المخرج سمير سرياني في الجوانب الفنية والإبداعية للتصوير بالأشعة تحت الحمراء وباللون الأبيض والأسود لصناع الأفلام، وستصحب عائشة الزعابي الحضور في رحلة إلى عالم تطور إخراج الأفلام والتحديات التي تواجه المخرجات الإماراتيات وسبل التغلب عليها.