الامارات | مؤتمر دولي في ندوة الثقافة والعلوم حول «الصناعات الإبداعية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بمشاركة أكثر من 160 أكاديمياً وباحثاً ومصمماً وفناناً من 26 دولة نظمت ندوة الثقافة والفنون وجامعة إسطنبول «جراح باشا» «المؤتمر الدولي للفنون والتصميم: الصناعات الإبداعية واقع وآفاق»، ومعرض الملصقات الدولي «أنا أتخيل». وناقش المؤتمر موضوعات تتعلق بواقع الصناعات الإبداعية اليوم ومنهجيات تعليم الفنون والتصميم والتحديات المستقبلية، إضافة إلى تقديم وتحليل أبرز الاتجاهات والتجارب المعاصرة وكيفية الإفادة منها.

واستعرض نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم علي عبيد الهاملي، الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2021 بهدف النهوض بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز حجمه وإمكاناته.

وتطرق إلى مسيرة العمل الثقافي والإبداعي في الإمارات، مشيراً إلى أن ندوة الثقافة والعلوم شكلت منحى جديداً في خارطة العمل الثقافي النوعي بالدولة، مقدمة عبر سنوات عمرها، الذي يكمل هذا العام 36 عاماً، الكثير من الفعاليات والأنشطة الثقافية الرائدة والنوعية المتميزة، وأطلقت عدداً من الجوائز، منها جائزة راشد للتفوق العلمي، وجائزة العويس للإبداع، وأسست نادي الإمارات العلمي، الذي يتبنى ويرعى أصحاب المواهب العلمية، وأصدرت مجلة «حروف عربية» المتخصصة في الخط العربي، فضلاً عن مهرجان الإمارات الدولي للملصق، الذي أتم أربع دورات حتى الآن، والذي يُعد واحداً من أبرز إنجازات الندوة.

من جهتها، تحدثت أستاذة التصميم في جامعة إسطنبول ورئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر عائشة داريا كهرمان عن واقع الصناعات الإبداعية اليوم ودورها وأهمية البحث في هذا المجال. بينما تناولت أستاذة التصميم في الأكاديمية البولندية – اليابانية لتكنولوجيا المعلومات في وارسو أغنيشكا زيمزيفشكا «الوعي الثقافي والاجتماعي في التصميم». أما أستاذ التصميم في الجامعة الأميركية في الإمارات الدكتور عرفات النعيم، فناقش «اتجاهات جمع النص والصورة في الفن والتصميم ودلالاتها».

وبحث أستاذ التصميم في جامعة آيوا الأميركية كريستوفر سكوت «الأبعاد الاجتماعية لعلاقة التصميم والصناعات الإبداعية». وقدم أستاذ التصميم في جامعة مدينة إسطنبول دوغان أرسلان، رؤية حول «المحتوى الاجتماعي في الفن والتصميم».

وعلى هامش المؤتمر افتتح معرض دولي لفن الملصق تناول موضوعات تعكس تصور المصممين للمستقبل وتخيلاتهم، وأبرز اتجاهات تصميم الملصق اليوم.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن الإمارات والولايات المتحدة وتركيا وكوريا الجنوبية والصين والأردن وبلغاريا وفرنسا وإندونيسيا وبولندا والمجر وروسيا وأوكرانيا وسلوفاكيا ومصر واليابان وتايوان والعراق وإيطاليا وإيران والمكسيك والدنمارك وأذربيجان ورومانيا وصربيا وألمانيا. وحضر المؤتمر رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة بلال البدور، وعلي عبيد الهاملي، والدكتورة نجاة مكي، ونخبة من الأكاديميين والمتخصصين.

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باحثاً ومصمماً وفناناً شاركوا في المؤتمر من 26 دولة.