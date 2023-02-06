الامارات | نيجيري صديق للبيئة يحول النعال إلى لوحات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحول الفنان النيجيري يوجين كونبوي نعالاً بلاستيكية تخلص منها أصحابها إلى لوحات ملونة، في محاولة للمساعدة على تنظيف البيئة في بلد ينتشر فيه التلوث الناتج عن البلاستيك. وما بدأ كمهمة في الكلية عام 2017، أصبح الآن وظيفة بدوام كامل لكونبوي. وفي الاستوديو الخاص به في ولاية أوجون بجنوب غرب نيجيريا، يدرب كونبوي الفنانين المبتدئين الذين يرغبون في السير على خطاه.

ويحصل كونبوي (30 عاماً) على هذه المادة اللازمة للوحاته في الغالب من مكبات النفايات وضفاف الأنهار ثم يطهرها ويغسلها في الاستوديو الخاص به قبل تقطيعها ولصقها على لوحة ليرسم وجه شخص.