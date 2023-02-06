الامارات | «الذكاء الاصطناعي» محور المؤتمر الدولي الثالث للترجمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية تجهيز وإعداد التحضيرات والمتطلبات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي الثالث للترجمة في أبوظبي، في الثامن والتاسع من مارس المقبل، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي بين الترجمة وإثراء المكتبات الوطنية»، وذلك في إطار اهتمامه بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الترجمة، وتمتين جسور الترجمة مع اللغات الحية حتى يعبر عليها المزيد من العلوم والفنون والآداب.

وقال مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي: إن «اهتمامنا بالترجمة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإمارات لتشجيع حركة الترجمة على المستويين الإقليمي والدولي في ظل مشروع تنموي حضاري متطور يهدف إلى نقل المعارف وتوطينها والارتقاء بالبحث العلمي، وهذا ما جعلنا نركز في دور الذكاء الاصطناعي بين الترجمة وإثراء المكتبات الوطنية».