الامارات | إلفسينا اليونانية تطلق عامها كعاصمة للثقافة الأوروبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت مدينة إلفسينا اليونانية الساحلية، أول من أمس، عامها كعاصمة للثقافة الأوروبية باحتفال متعدد الوسائط لأصولها الروحانية.

وأصبحت إلفسينا، التي يقطنها نحو 30 ألف نسمة فقط، أصغر مدينة حتى الآن تحظى بلقب عاصمة الثقافة الأوروبية، وتستضيف الاحتفالات تحت شعار «ألغاز التحول».

وضمن الاحتفالات سيتم تقديم مقطوعة «جيرمان ريكويام» ليوهانس برامز، وسيقدم المخرج يوخن زانديش وجوقة إذاعة برلين عرض «هيومان ريكويام» في المدينة بنهاية سبتمبر المقبل.