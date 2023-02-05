طريقة عمل سلطة الكابوريا بالمايونيز.. «خليط متماسك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد يوم إعداد الوجبات البحرية من أصعب الأيام لأغلب ربات البيوت، وذلك لصعوبة تنظيفها والحرص على تسوية المأكولات البحرية بطريقة صحيحة دون وجود رائحة كريهة، مع تحضير المقبلات من الشورب والسلطات بجانبها، والتي تكون من أكثر الأشياء الجاذبة على مائدة الطعام، لكونها ما يوضع أولًا، ولحرصنا على تناسق مائدة طعامك سنوفر لكي في السطور المقبلة طريقة عمل سلطة الكابوريا بالمايونيز، بحسب الشيف هشام السيد، في برنامجه «شبكة وسنارة»، الذي يعرض على شاشة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل سلطة الكابوريا بالمايونيز

لعمل سلطة الكابوريا بالمايونيز ستحتاجين إلى:

أصابع كابوريا

بصلة مقطعة إلى حلقات

معلقة كبيرة من البهارات

كوب من الشبت والبقدونس

عصير ليمون

معلقتان كبار من المايونيز

معلقة صغيرة من الملح

4 معالق زيت كبار

طريقة عمل سلطة الكابوريا بالمايونيز

في إناء غويط ضيفي عصير الليمون مع معلقة كبيرة من البهارات والملح والزيت، وبعد ذلك ضيفي المايونيز وقلبيهم جيدًا حتى يصبح لديك خليطا متماسكا إلى حد ما، ثم أحضري طبق وسط وضيفي فيه الشبت والبقدونس، وعلى جاب الطبق ضيفي حلقات البصل وضعي على الجانب الآخر أصابع الكابوريا، ليصبح شكل الطبق متناسق بترتيب الثلاثة ألوان المكونات.

وعلى جانب آخر من الطبق، ضيفي خليط المايونيز، وبعدها تصبح السلطة لديك جاهزة للتقديم، وإذا كنتي من الذين لا يفضلون المايونيز يمكن استبداله بالزبادي.