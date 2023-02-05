أبرز 5 ألوان دهانات لغرف نوم 2023.. «الأخضر الفاتح يعطي الشعور بالهدوء»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تتجدد الموضة كل عام لتختلف عن ما سبق، وكذلك في عالم الدهانات تظهر درجات جديدة من الألوان، لكنها اختلفت في 2023 في تجمع بين الألوان الحديثة والشائعة، وفي هذا الموضوع سنوفر لكم أبرز دهانات غرف النوم لعام 2023، بحسب ما نشر على موقع «my move».

1. اللافندر

يضيف لون اللافندر في الدهان الصفاء والراحة لغرفة نومك، كما أن درجتها الناعمة تخلق جوًا هادئًا، ومن أفضل الألوان التي تتكامل معه الفاتح والأبيض والأصفر.

2. الرمادي الغامق

يعطي دهان الرمادي الداكن شعور بالعمق والدفئ يصعب تحقيقه، إلى جانب الجاذبية بشكل عصري، كما يخلق الشعور بالراحة، مما يسهل النوم، كما أن لون الرمادي الداكن مرن جدًا يليق معه العديد من الألوان يمكن إضافتها لمفروشاتك مثل الأزرق والأخضر والبني والأرجواني والأحمر.

3. الأخضر الفاتح

غير معتاد دهان غرف النوم باللون الأخضر الفاتح، لكنها تجعل أجواء الغرفة هادئة وطبيعية، ويعتبر لون الأخضر الميرمية والأخضر النعناعي والأخضر الباهت أبرزها، ومن الألوان التي تليق معها الأرجواني والأبيض والأزرق والبرتقالي.

4. الوردي

يعتبر اللون الوردي من الألوان الممتعة والمريحة، كما أنه يجعل الغرفة أنيقة، خاصة اللون الوردي الفاتح، ويعطي لمسات النحاس الدافئة أو الذهبي معها شكلًا ساحرًا، كما يليق معها اللون الرمادي والأزرق.

5. الأبيض

يعمل دهان غرفة نومك باللون الأبيض ودرجاته علي الشعور بالانتعاش، كما تعمل على توسيع مساحة غرفتك لتبدو أكبر مما هي عليه، إلى جانب أنه يعطي لكي الحرية في استخدام أي لون في قطع الديكور والمفروشات دون تقييدك بلون معين.