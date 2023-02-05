سالي عبدالسلام تكشف معاناتها مع مرض الثعلبة.. «العلاج بـ80 حقنة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد داء الثعلبة من الأمراض الجلدية المزمنة التي يعاني منها العديد من الأشخاص؛ إذ أنه يسبب انزعاجًا شديدًا لصاحبه عند الإصابة به، وكذلك عند علاجه، وهو ما عانت منه أيضا الإعلامية سالي عبدالسلام، وكشفت عن تفاصيل إصابتها به.

معاناة سالي عبدالسلام من الثعلبة

وتحدثت الإعلامية سالي عبد السلام، مؤخرًا، عن معاناتها مع الثعلبة، وذلك خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، المعروض عبر شاشة «أون»، موضحة أنها تعرضت لها عدة مرات، ما تسبب في تساقط شعرها.

علاج مؤلم كشفت الإعلامية الشهيرة عن تفاصيله للشفاء من داء الثعلبة، وذلك بسبب خضوعها لجلسة علاجية بمرور كل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، والحصول على 80 حقنة في الرأس خلال الجلسة الواحدة، وهو ما يسبب لها الشعور بالألم: «لازم سن الحقنة يدخل في عظام الرأس عشان يجيب نتيجة».

ما هو داء الثعلبة؟

وخلال السطور الآتية نستعرض كل ما يلزم معرفته عن داء الثعلبة، بحسب ما ذكر مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها cdc.

يعد داء الثعلبة واحدًا من أمراض المناعة الذاتية، التي يتجلى فيها تساقط الشعر في المنطقة الخلفية من فروة الرأس بشكل كبير وملحوظ.

أعراض الإصابة بالثعلبة

وهناك عدة علامات تشير إلى الإصابة بالثعلبة، من أبرزها:

1- ظهور بقعة أو بقع دائرية قشرية أو ملتهبة واحدة في فروة الرأس.

2- تقصف الشعر بدءًا من فروة الرأس أو بالقرب منها.

3- زيادة حجم البقع ببطء والتي تظهر بها نقط سوداء صغيرة، في المكان الذي يشهد تقصف الشعر.

4- ظهور المناطق الملتهبة بفروة الرأس.

أسباب الإصابة بالثعلبة

تتعدد أسباب الإصابة بالثعلبة وتختلف من حالة لأخرى، فمن أسبابها الشائعة:

1- إصابة فروة الرأس بعدوى فطرية تهاجم الجلد.

2- الاتصال المباشر بجلد شخص مصاب.

3- لمس حيوان مصاب بها.

كيفية الوقاية من الثعلبة

يمكن التقليل من التعرض للإصابة بهذا المرض الجلدي، من خلال اتباع بعض سبل العناية الصحية، والتي من بينها:

1- التأكد من غسل فروة الرأس بانتظام، خاصة الأطفال بعد قص شعورهم.

2- غسل فروة الرأس بالشامبو بانتظام.

3- استخدام منتجات العناية المناسبة بفروة الرأس.

4- غسل اليدين بعد ملامسة الحيوانات الأليفة.

5- الحرص على نظافة المساحات المشتركة، خاصة في المدارس ومراكز رعاية الأطفال.

6- تجنُّب التعامل مع الحيوانات الحاملة للعدوى.