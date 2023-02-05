أكلات صحية بدون سعرات حرارية.. أبرزها شوربة الخضار بدون بطاطس

القاهرة - سمر حسين - صحة

يسعى البعض إلى فقدان الوزن وآخرون للحفاظ على رشاقتهم والبقاء في صحة جيدة وحماية الجسم من الزيادة في الوزن، فيبحثون عن أكلات صحية بدون سعرات حرارية عالية للحفاظ على نظامهم الغذائي ويظلو في أفضل حال، ولحرصنا على الحفاظ على رشاقتك وصحتك سنوفر لكم في السطور المقبلة أبرز أكلات صحية بدون سرعات حرارية.

أكلات صحية بدون سعرات حرارية

من جهتها، قالت خبيرة التغذية، مروة شعير، إنه توجد أكلات صحية بدون سعرات حرارية عديدة، إلى جانب أنها مشبعة مفيدة للجسم، فتناول حمص الشام بجانب إنه يعطي الشعور بالدفئ في تلك الليالي الباردة التي تمر بها، إلا أنها تتمتع بسعرات حرارية قليلة لا تؤثر على وزن الجسم بشيء على الإطلاق.

وكذلك البطاطا المشوية والفشار بدون إلى إضافات والترمس المشوي من ضمن القائمة التي تحتوي على أكلات صحية بدون سعرات حرارية، كما أشارت خبيرة التغذية إلى شوربة الخضار بدون إضافة البطاطس بها لتقليل سعراتها الحرارية، وشوربة العدس أيضًا، فيفضل بعد سلق العدس مع الخضراوات وخلطهما بداخل الخلاط إضافة قطعة من الزبدة فقط، وحذرت من إضافة التقلية لأنها ستزيد من السعرات الحرارية داخل شوربة العدس.

أهمية شوربة الطماطم

وتكملة لأنواع الشورب التي تصنف من أكلات صحية بدون سعرات حرارية شوربة الطمام الغنية بطعمها الذي يفضله الجميع، وشوربة البروكلي التي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، رغم سعراتها الحرارية القليلة، وبالحرص على تناول ما سبق ستحافظ على صحتك رشيقة، كما ستساعد البعض على فقدان الوزن بسهولة، دون الشعور بالجوع، بحسب خبيرة التغذية.