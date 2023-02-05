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«الإنتربول» يطارد مديرة مدرسة بسبب واقعة غش في امتحانات سنغافورا.. تلقت مبالغ ضخمة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مديرة المدرسة السنغافورية

في غضون أيام تحولت من كونها نموذج إيجابي يحتذى به، إلى واحدة من قائمة المطلوبين من قبل الشرطة الدولية «إنتربول»، وأصبحت مديرة مدرسة سنغافورية مطلوبة من قبل تلك الجهة، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها.

تفاصيل هروب مديرة المدرسة السنغافورية 

وحسب ما نقلت صحيفة «البيان» الإماراتية، عن شبكة «سي إن إن» الأمريكية، يُعتقد أن مديرة المدرسة التي تدعى بو يوان ني، تبلغ من العمر 57 عامًا، قد هربت من سنغافورة إلى مكان غير معلوم حتى اللحظة، وذلك بعد أن أقدمت على إدارة الغش في أحد الامتحانات السنوية الوطنية ببلادها.

ووفق ما ذكرت التقارير، فإن الامتحان الذي شهد واقعة الغش، هو اختبار نهاية العام «GCE O» في المدارس الثانوية.

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هروب مديرة المدرسة 

وسرعان ما جرى التحقيق في واقعة الغش التي أدارتها مديرة المدرسة السنغافورية، وقضت المحكمة بسجنها 4 أعوام، إثر إدانتها بقيادة الغش.

وكانت مديرة المدرسة السنغافورية، قدمت إجابات الامتحانات لمجموعة من الطلاب، بمساعدة 3 معلمين آخرين، وذلك من خلال استخدام الكاميرات التي تُثبت داخل الملابس، وسماعات الأذن، وعدد من أجهزة البلوتوث التي كانت مع الطلبة.

ومقابل تسهيل عمليات الغش، تلقت مديرة المدرسة السنغافورية أكثر من 6 آلاف دولار أمريكي، أي ما يعادل نحو 182 ألف جنيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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