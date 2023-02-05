ابنة نانسي عجرم تغني في عيد ميلادها وسط أجواء ديزني (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من بين الستائر المُلونة التي رُفعت عن المسرح، خرجت الصغيرة «ليا»، ابنة الفنانة نانسي عجرم بين الرسوم الكرتونية والألوان المختلفة بين الوردي والأزرق والأصفر وألوان أخرى اشتهرت بها أفلام شركات الرسوم الكرتونية الشهيرة «ديزني»، لتبدأ حفل عيد ميلادها بصحبة الأطفال الصغار في أحد المسارح اللبنانية، التي تقدم حفلات أعياد الميلاد للصغار.

وغنت «ليا» خلال الاحتفال بعيد ميلادها مع صاحبة المسرح «غِنوة»، التي نشرت صور وفيديوهات الحفل عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد طفلتها «ليا»

وتعتبر الصغيرة «ليا»، صاحبة الـ5 سنوات، أصغر بنات نانسي عجرم، التي احتفلت بعيد ميلادها بطريقة تشبه أفلام الكرتون، وارتدى الجميع فيها الألوان المبهجة، وكانت التورتة شخصية ديزني صاحبة الشعر الأصفر السحري الطويل «روبانزول»، وغنى الموجودين على المسرح لها أغنية «happy birthday Princess».

ولم تكن هذه هي الحفلة الأولى التي تحتفل بها نانسي عجرم بطريقة أفلام الكارتون، لكنها أيضا شاركت إحدى المناسبات السابقة لابنتها أيضا على طريقة أميرات ديزني منهم «سنو وايت» و«سندريلا».

غناء «ليا» في حفل عيد الميلاد

ولأول مرة تغني الصغيرة «ليا» بصحبة والدتها بعض الأغاني الخاصة بأعياد الميلاد، وكانت الأغنية التي غنتها «i love you princess»، التي ظهرت فيها مع والدها يحملها وشقيقتيها، وكانت نانسي تحمل لها «المايك» كي تغني معهم.

بعد ولادة «ليا» غنت نانسي عجرم أغنية باسمها، عبرت فيها عن شوقها لرؤية صغيرتها وكأنها تشعر بإحساس الأمومة لأول مرة، قائلة: «كأنوا هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عيشا وعم بشعر فيها، عم برجع أحلم باليوم اللي بدي أرجع أوعي عليها بنص الليل وغطيها، قلبي اللي قسمته على تلاته تركت لك مطرح فاضي يكمل معنى حياتي، ميلا سكنتا دقاته، أيلا روحي اللي جواته، لما جيتي هلاء صرتي أنتي حياته يا ليا».