أخطاء تجنبيها عند تنسيق إطلالتك للحصول على مظهر أنيق وجذّاب

بالطبع جميعنا قد شاهدنا، من قبل، ذلك الشخص الأنيق الذي يشع سحراً وجاذبية بإطلالة مهندمة، لدرجة أننا تخيلنا أن هناك فريقاً كاملاً يساعده على الظهور بهذا الشكل، لكن الحقيقة عندما يتعلق الأمر بالأناقة فإن الأقل هو الأفضل، تأكدي فقط أن ما ترتدينه نظيف ومناسب، وتجنبي هذه الأخطاء التي سنذكرها.

ارتداء ملابس بها كسرات:

خروجك من باب المنزل بملابس بها كسرات، سيحول ملابسك الأكثر جاذبية إلى كارثة في الموضة، وستبدين وأنت في اجتماع مهم كأنك خرجت لتوك من السرير. في استطلاع رأي على أحد المواقع، اتضح أن هذا أكثر العيوب قتلاً للأناقة، فبضع دقائق إضافية كفيلة بفرد ملابسك بمكواة سريعة.

مواكبة العصر باختيار الملابس بصورة مبالغ فيها:

لا حرج في اختيار إطلالة عصرية ومواكبة للموضة، لكن لا تحاولي إنشاء نسخة طبق الأصل تماماً مما ترينه، لأن النتيجة يمكن أن تجعلك تبدين كأنك في حفلة "هالوين".

بدلاً من ذلك، حاولي تنسيق قطعة واحدة في خزانة ملابسك الأساسية بأسلوب عصري، ما يوفر عليك الكثير من المال الذي ستنفقينه على العناصر العصرية التي قد لا ترتدينها مرة أخرى العام المقبل.

الملابس المتطابقة بطريقة مبالغ فيها:

عندما ترتدين ملابس منقوشة، مزركشة، أو ملونة، تجنبي مطابقة ملابسك بالكامل حتى لا يصبح مظهرك مرهقاً للنظر إليه، خذي بعض الإلهام من علبة أقلام التلوين، ونسقي إطلالتك باستخدام ظلال مختلفة من لون واحد. أو جربي إقران الطباعة الغامقة بقطعة بسيطة وأساسية.

خطوط واضحة في اللباس الداخلي:

قبل مغادرة المنزل، تحققي من المنظر من الخلف لمعرفة ما إذا كانت لديك خطوط مرئية في اللباس الداخلي. ويمكن لهذا الأمر تحويل مظهرك من الأناقة إلى مظهر شنيع في لحظة.

حمالة صدر خاطئة:

إن حمالة الصدر غير المناسبة أمر آخر مهم، تأكدي من ملاءمة نوع ومقاس حمالة الصدر لأن مظهرك بالكامل سيترتب عليها، إن لم تكوني على علم جيد بكيفية اختيار حمالة مناسبة استشيري متخصصة.

ملابسك بها ندوب:

بعض الملابس الصوفية منها على وجه الخصوص، قد تتعرض لندوب صغيرة، حيث تترك الخيوط مكانها وتنفلت للأعلى قليلاً، هذا المشهد سيدمر إطلالتك.

سروالك طويل جداً:

اختيار سروال طويل جداً، بسبب سوء اختيار المقاس أو حتى عدم إيجاد المقاس السليم سيعرض إطلالتك للتلف، ارتداء البنطال المطوق أو الضيق عند الخصر يمكن أن يمنح مظهرك حياة جديدة.



الكثير من الإكسسوارات:

يمكن أن تساعدك القلادة البارزة أو الأقراط الجريئة أو مجموعة الأساور على إضافة الرقي، وقليلًا من شخصيتك إلى مظهرك. لكن الكثير من هذه الملحقات يمكن أن تضر أكثر مما تنفع، وتجعلك تبدين كأنك مهرج في سيرك.

انعدام النسبة والتناسب:

لا تذهبي من الرأس إلى أخمص القدمين في الملابس الفضفاضة جداً أو الضيقة جداً، اختاري ملابسك بعناية وبتوازن.

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