مشاجرة نسائية جماعية تعطل حركة طائرة في البرازيل.. «السبب طفل من ذوي الهمم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشاجرة نسائية مفاجئة، اندلعت على متن إحدى الطائرات البرازيلية، وهو ما تسبب في تعطل حركة الطائرة، كما لاقت الواقعة تداولًا واسعًا عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد، والحديث عما بدر من تلك السيدات من تصرف غير مقبول.

تفاصيل المشاجرة النسائية

وبحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الطائرة البرازيلية التي كانت في طريقها من مدينة سلفادور إلى ساو باولو، تعطلت حركة سيرها بشكل مفاجئ، وذلك بسبب اندلاع مشاجرة بين نحو أكثر من 12 سيدة من بين الركاب، وهو ما ازداد بمرور الوقت.

وبدأت المشاجرة الجماعية بين السيدات، اللاتي بدأن يضربن بعضهن البعض؛ إذ كانت المجموعة تصفع وتصرخ على بعضها البعض أمام الركاب الذين باتوا في حيرة من أمرهم، وهو ما تسبب في حدوث حالة من الفوضى.

وخلال الصور المتداولة، ظهرت النساء وهن يضربن بعضهن البعض، بينما يحاول طاقم الطائرة تفكيكهن، وإبعادهن عن بعضهن.

سبب اندلاع المشاجرة

وجاء سبب الخلاف بين عائلتين، وذلك بعد أن سألت أم راكبة أخرى إذا كان يمكنها تبديل المقاعد من أجل طفلها من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكن عندما رُفض طلب الأم، غضبت وبدأت في مهاجمة الراكبة الآخرى، ومن ثم تصاعد الخلاف بسرعة كبيرة، وانتهى به المطاف في شجار جماعي بين مجموعة من النساء.