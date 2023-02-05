الامارات | صيدلية متعددة الفوائد الصحية.. المريمية تساعد في تخفيف كل هذه الآلام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «هيلبراكسيسنت» الألمانية بأن المريمية تعد من النباتات الطبية متعددة الفوائد؛ إذ تساعد في علاج حرقة المعدة والانتفاخات والالتهابات، فضلاً عن تأثيرها الفعال في التخفيف من السعال والتهابات الحلق.

وتحتوي أوراق المريمية على زيوت عطرية ومواد مضادة للبكتيريا، علاوة على أنها تشتمل على خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها تساعد في حالات عسر الهضم الخفيفة؛ وتخفيف أعراض مرضية مختلفة مثل تقرحات الفم والحلق والتهابات الجلد.

وأظهرت دراسات تأثيراً معززاً لعملية التمثيل الغذائي، وهو ما يتناسب مع المرضى، الذين يعانون من ارتفاع مستويات الدهون والكوليسترول، ومرضى السكري وتكيس المبايض.

وأشارت دراسات أخرى إلى التأثيرات الإيجابية للمريمية في تسكين بعض الآلام والغثيان، لاسيما بعد العمليات البسيطة، كما أن لزيت المريمية تأثيراً مماثلاً لزيت اللافندر فيما يخص التخفيف من مشاكل الدورة الشهرية والحد من تقلصات وآلام في المعدة.