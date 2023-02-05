أهم اتجاهات الموضة التي بدأتها الشقيقات آل كارداشيان

لطالما شكّلت شقيقات آل كارداشيان - جينر قوة دافعة في صناعة الأزياء والتأثير في اتجاهات الموضة، إذ تمتلك الشقيقات ملايين المتابعين عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.وقد لاحظ مصممو الأزياء قوة الشقيقات حتى ولم يكن يسرن على منصات عروض الأزياء، فإنهن قادراتٍ على التأثير وجعل أي صيحةٍ مهما بدت غرابتها أحياناً صيحةً رائجة، عدا عن أنهن يمتلكن علاماتهن التجارية الخاصة في الأزياء ومنتجات التجميل.

نرصد لكِ اليوم عدداً من أهم اتجاهات الموضة التي بدأتها الشقيقات كارداشيان - جينر.

ملابس «بودي كون bodycon»

جعلت فتيات كارداشيان هذه الملابس الضيقة والمتوافقة مع الجسم، من الفساتين والملابس الداخلية إلى الجينز الضيق والتنانير الضيقة، ذات شهرةٍ كبيرة، إذ ارتدتها الشقيقات من أجل إظهار منحنيات أجسامهن التي اشتهرن بها.

وأكثر من اعتمدت هذا الأسلوب كانت كيم كارداشيان٬ حيث كانت تحاول من خلال تلك القطع إبراز خصرها والتركيز على شكل جسدها المنحني.

المعاطف الطويلة

باتت المعاطف الطويلة إحدى أهم القطع المميزة في خزانة الفتيات بفضل عائلة كارداشيان، حيث ستلاحظين أن معظم أزياء كيم تتكون من معطف أو سترة تحتها أزياء أخرى، وبدأت كيم هذا الاتجاه في عام 2014، عندما كانت حاملاً بطفلها «سانت»، وبعدها انطلقت هذه المعاطف في الأسواق.

ولا يقتصر الأمر على الحفاظ على الدفء فحسب بالنسبة لكيم، بل إن إضافة المعاطف إلى الزي تساعد في إظهار شخصيتها، إذ أن الخطوط الطويلة تخلق مظهراً أكثر رشاقة.

الألوان المحايدة

أصبح اللون الوردي الخافت، اللون الأيقوني لهذا الجيل، من الإكسسوارات إلى الملابس، وليس من المستغرب أن يعود فضل شعبية هذا اللون جزئياً إلى عائلة كارداشيان التي لطالما احتضنت الألوان الناعمة والمحايدة، حيث تميل الشقيقات إلى التمسك بلوحة ألوان محايدة أو حتى ألوان النيود.

الملابس الرياضية

بات من الجيد ارتداء ملابسك الرياضية المريحة طوال اليوم، والظهور فيها في مختلف الأماكن دون خوف، ويمكن القول إن هذا بفضل فتيات كارداشيان، إذ انطلق هذا الاتجاه منهن ومن زوج كيم السابق مغني الراب كانييه ويست، باعتباره الرائد الأصلي لهذا الاتجاه، حيث جعلت علامته التجارية «ييزي» الملابس الرياضية المريحة عصرية للغاية، ومع عارضات الأزياء المشهورات مثل الشقيقات كارداشيان – جينر سرعان ما انتشر هذا الاتجاه.

وعززت كايلي جينر هذا الاتجاه في عام 2016 عندما وقعت صفقة مع «بوما»، واليوم يرتدي الناس «كل شيء رياضي، من ملابس النهار إلى الليل.

زي الدنيم الكامل

كان هذا الاتجاه موجوداً من قبل، ولكنه انتشر بعدما أطلت به كيم كارداشيان عام 2013، وسرعان ما اتبعت أخواتها أسلوبها، ليبدأ العالم بالالتفات إلى هذا الاتجاه، ولم يعد الدنيم على الدنيم هو «الموضة» المحظورة كما كان من قبل.

الكونتور

في حين أن كيم كارداشيان جميلة بلا مجهود بغض النظر عما تفعله، فإن مظهرها الخالي من العيوب باستخدام الكونتور جعله اتجاهاً لا يمكن للفتيات التخلي عنه.

وأدى جنون الكونتور إلى قيام شركات المكياج بتصميم منتجات مخصصة للكونتور من أجل التماشي مع رغبات الزبائن اللواتي اتبعن موضة آل كارداشيان.

العين الدخانية

قبل تحديد الشفاه وتأثيرها الدرامي على مشهد الجمال، اندفعت العديد من النساء إلى صيحة العيون الدخانية، وليس من المستغرب أن تكون عائلة كارداشيان من بين أول من روج لهذا المظهر، إذ استخدمنه لإبراز جمال عيونهن.

الشعر المبلل

بالنسبة لمعظمنا، فإن الخروج بشعر مبللٍ ليس شيئاً يمكن القيام به، ولكن بالنسبة لعائلة كارداشيان، كان اتجاهاً جمالياً رائعاً، أحببن الظهور فيه على السجادة الحمراء، وسرعان ما أصبح هذا الاتجاه شائعاً في هوليوود.

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