قواعد إتيكيت زيارة المنازل

تبادل الزيارات أمر جميل بالطبع، ولكن بعض الضيوف لا يجيدون إحسان الإقامة في منازل الآخرين، وآخرون لا يدركون أهمية الالتزام بالإتيكيت وقواعد الأدب لدى زيارة الآخرين، مما يضع المنزل المضيف في موقف حرج.

فيما يلي بعض الأشياء المهمة التي يجب مراعاتها عندما تخطط لزيارة منزل شخص ما، خاصة لو كانت تلك الزيارة ستتخطى اليوم الواحد:

افعل هذه الأمور:

- اخلع حذاءك فور وصولك.

- اجعل زيارتك قصيرة وحلوة بشكل عام٬ لا تجعل زيارتك تطول عن ثلاث ليالٍ.

- أحضر أدوات النظافة الخاصة بك.

- رتب سريرك ونظف بعد استخداماتك الشخصية.

- حافظ على نظافة حمامك: امسح أي حلقة في الحوض، أو بقايا كريم الحلاقة في الحوض، أو الشعر على أي شيء أو سطح، ونظف الأوساخ الموجودة على الصابون.

- اعرض المساعدة، خاصةً في المطبخ.

- كن قابلاً للتكيف. كن مستعداً لأي شيء واعتمد على نفسك في الترفيه عنها.

- اعرض شراء طلبات البقالة إذا كنت تقيم أكثر من ليلتين أو ثلاث ليالٍ.

- تحقق جيداً للتأكد من ترتيب جميع أغراضك قبل المغادرة.

- أحضر هدية، أو دلّل مضيفك بقضاء ليلة في الخارج.

- أترك رسالة شكر مكتوبة بخط اليد بعد زيارتك.

ممنوع

- لا تحرج أهل البيت باستئذان إحضار حيوانك الأليف.

- إذا كنت على سفر ومضطر لاصطحابه فاعرض إقامته في ملجأ مؤقتاً أو النزول في أحد الفنادق، يمنح هذا أيضاً مضيفك فرصة لدعوة حيوانك الأليف إذا رغب في ذلك.

- إياك أن تقبل دعوة من شخص آخر أثناء زيارتك دون التحقق أولاً من مضيفك.

- إياك أن تستخدم هاتف مضيفك أو جهاز الكمبيوتر أو أي معدات أخرى دون استئذان.

- لا تسأل عن كلمة سر الإنترنت فور وصولك٬ اعطهم فرصة لمنحك إياها دون سؤال.

- لا تستخدم الهاتف أو أي شاشة إلكترونية خاصة أثناء تناول الطعام.

- لا تذهب لغرفة نومك دون استئذان.

- لا تفتح الثلاجة دون استئذان.

- لا تدخل المنزل دون هدية.

- إياك والتجسس.

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