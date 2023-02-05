نادين نجيم بإطلالات مُميّزة تخطّف الأنظار

النجمة نادين نسيب نجيم باتت حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بسبب نشر مقطع فيديو ظهر فيه حبيبها وهو يطلب منها الزواج رسميًا خلال احتفالها بعيد ميلادها الذي احتفلت به مبكرًا، حيث تلقت النجمة اللبنانية التهاني من قبل أصدقائها ومحبيها الذين تمنوا لها حياة سعيدة مع زوجها المستقبلي، كما حرص البعض على تسليط الضوء على إطلالاتها الأنيقة التي سبق وظهرت بها في مناسبات مختلفة ونالت إعجاب الجمهور.

إطلالات مناسبة للخطوبة استوحيها من فساتين نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم كان لها أكثر من إطلالة مميزة خطفت بها الأنظار في فعاليات فنية مختلفة، واعتبرها البعض مناسبة لأجواء الخطوبة ومن الممكن أن تستوحي منها العروس الجديدة أفكارا لحفل خطوبتها، ومن بينها عندما ارتدت فستانًا جعلها تشبه الأميرات، باللون الأبيض الطويل والفضفاض، بقصة ساحرة مع التنورة الكلوش وقماش شيفون في جزئه العلوي، بينما أضفت لمسات الريش عند الأكمام وفي نهاية الثوب المزيد من الفخامة على القطعة، كما تزين الفستان بالترتر البراق.

نادين نجيم أطلت في أحد المناسبات بفستان براق من تصميم زهير مراد كذلك، وجاء باللون الرمادي وانسدل مجسمًا على جسدها وطويلًا لأسفل، مع فتحة ساق طويلة، وكتف التف على الجزء العلوي من الفستان وانسدل على أحد الذراعين، وتزين الفستان بالكريستالات البراقة من نفس اللون، كما خطفت الأنظار في أحد المهرجانات عندما أطلت بفستان ذهبي طويل مزين بالترتر والفصوص الذهبية في جميع أنحائه، مع أكمام طويلة وواسعة وفتحة صدر مربعة، وانسدل بداية من الخصر منفوشًا قليلًا، مع جيبين عند منطقة الخصر.

نادين نسيب نجيم تألقت أيضًا في أحد الحفلات، بفستان باللون الفضي البراق وانسدل مجسمًا وطويلًا مع فتحة ساق أمامية وأكمام انسدلت على شكل وشاح على الذراعين امتد حتى أسفل، ونسقت مع تلك الإطلالة صندل فضي أنيق بكعب عال، ونالت تلك الإطلالة إعجاب الجمهور.

إطلالات نادين نسيب نجيم في اللون الأسود

وبجانب الإطلالات المناسبة لأجواء الخطوبة، كان للنجمة اللبنانية أكثر من إطلالة أخرى باللون الأسود، تألقت خلالها نادين نجيم ونالت اختياراتها إعجاب محبيها، ومنها عندما حضرت حفل توزيع جوائر جوي أووردز، فارتدت فستانًا من قطعتين بهذا اللون من توقيع JEAN-LOUIS SABAJI، وجاء الجزء السفلي عبارة عن تنورة ضيقة وطويلة مع فتحة ساق أمامية، بينما الجزء العلوي عبارة عن توب كورسيه بأكمام طويلة وأكتاف منسدلة، ونسقت مع تلك الإطلالة الأنيقة مجوهرات ماسية فخمة.

وفي إطلالة سابقة خطفت نادين الأنظار بفستان من المخمل باللون الأسود بتوقيع Aden Fashion ، وجاءت قصته ضيقة وطويل حتى أسفل، ومكشوف الظهر ومزين بحبات براقة من الكريستال أضفت عليه لمسات من الفخامة وأكملت اللوك بمجوهرات واكسسوارات ناعمة، ومن نفس دار الأزياء ارتدت كذلك في ظهور سابق، فستانا باللون نفسه، تميز بفتحة صدر غير منتظمة وبدون أكتاف مع أكمام منفصلة على شكل قفازات، وتزين الفستان من الأعلى بتطريز عبارة عن كريستالات فضية ضخمة، أما من الجزء السفلي فتزين بالريش الأسود الممزوج بالريش الأزرق، وأمسكت بحقيبة صغيرة سوداء.

إطلالات بسيطة وأخرى عصرية ترسم أناقة نادين نجيم

النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم كان لها إطلالات متنوعة ومميزة ظهرت بها لتناسب العديد من الأوقات، حيث كان لها العديد من الإطلالات العصرية التي خطفت أنظار محبيها، ومنها عندما أطلت بفستان قصير أنيق من توقيع المصمم العالمي زهير مراد، وجاء تصميم الفستان ضيقًا وبأكمام طويلة، باللون الفضي، المزين بسلاسل براقة، وأبرزت تلك الإطلالة أناقة ورشاقة النجمة اللبنانية، ونسقت مع ها الفستان صندل فاتح بكعب عال زاد من أناقتها.

أما الإطلالات البسيطة فكان لها نصيب أيضا في خزانة نادين نسيب نجيم، حيث تألقت في إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها مؤخرًا، بفستان خريفي ميدي باللون أبيض من Michael Kors، مميز بأكمام طويلة وفتحة ياقة جريئة، صمم بأسلوب متداخل بشق جانبي طويل، وحددت خصرها بحزام عريض باللون الكافيه، كما أكملت أناقتها بحذاء عال الساق من المخمل باللون البيج تميز بالكعب العالي والمقدمة المدببة.

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