أبرز اتجاهات الموضة في الماكياج لفصل الشتاء

مع درجات الحرارة المنخفضة وهطول الأمطار، تختلف اتجاهات الماكياج الجديدة لهذا الموسم، حيث تعتمد الكثير من السيدات ألوان دافئة وتبتعد عن تطبيق الألوان الصيفية الجرئية، لذلك خلال موسم الشتاء، هناك طرق معينة لتطبيق مكياج دافئ مناسب للبشرة في فصل الشتاء، فمن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل اتجاه المكياج لفصل الشتاء.

اتجاهات المكياج الجديدة في فصل الشتاء

مكياج العيون

لطالما كان إيجاد التوازن الصحيح بين مكياج العيون الجريء والأنيق أمرًا صعبًا للغاية. إما أن ينتهي بك الأمر إلى جعله مظلمًا جدًا أو فاتحًا جدًا. ستساعدك تقنية ظلال العيون هذه على رسم خط رفيع بين الاثنين مع الحفاظ على جوهر كلاهما، الجريء والأنيق، بنسب متساوية. املأ منطقة الجفن بلون فاتح أو باهت للغاية. سيكون الأبيض والخوخ والقشدة أنسب الخيارات لهذا الجزء. قومي دائمًا بتمييز جزء من الخط السفلي بنفس أحمر الخدود.



باستخدام ظل أغمق وأكثر بروزًا، املأ الجزء المتبقي بالقرب من الطرف الخارجي للرموش. يمكنك اختيار اللون الأحمر أو البني أو العنابي لهذا الجزء لإضفاء مظهر جريء. قومي بالإنهاء بالتساوي عن طريق مزج الألوان جيدًا في منطقة التقاطع، محاولًا إبقاءها قليلاً في اتجاه المنطقة الداخلية.

طريقة تحديد العيون

حددي عينيك بأسلوب بسيط لإطلالة أكثر أنوثة وراقية. يعد هذا أيضًا خيارًا ممتازًا إذا كنت قد قمت بالفعل بمحاولات فاشلة متعددة لإنشاء شكل جناح القط المثالي لعينيك. خدعة تحديد العيون هذه سهلة للغاية وتستغرق أقل من دقيقتين للقيام بالمهمة. ارسمي خطأ يبدأ من العين الداخلية وانتهيه تمامًا بالقرب من بطانة العين الخارجية. لا تحاولي سحبها خارج شكل العين الطبيعي. اجعلي الخط أوسع قليلاً في الوسط، وقومي بتضييقه باتجاه الحواف.

طريقة تطبيق مكياج الشفاه

كن جريئًا هذا الموسم مع درجة ساطعة من اللون الأحمر أو المارون. دعي المشاعر الاحتفالية بداخلك تنتقل عبر ظل أحمر الشفاه. لا يمثل اللون مزاجًا سعيدًا فحسب، بل له أيضًا دلالات أخرى عليه. الظل الأحمر الساطع هو لون الثورة. إنه يمثل الظروف الاجتماعية السائدة في جميع أنحاء العالم حاليًا.

العناية بالخدين

بينما كنت تبحثين عن شفاه جريئة وعيون جريئة، قومي بتوازنها مع مكياج أحمر الخدود البسيط. سيساعد هذا أيضًا في لفت الانتباه إلى كل ميزات الوجه المميزة التي أبرزتها. يمكنك إما استخدام درجة فاتحة أو عارية من اللون الوردي أو الخوخ أو لون بشرتك الطبيعي للمساعدة في إبراز عظام الوجنتين.

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