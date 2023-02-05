موديلات من الأحذية الرياضة أصبحت موضة قديمة

قطعت الأحذية الرياضية شوطاً طويلاً لتصبح جزءاً من خزانة الملابس النسائية، في البداية، كانوا مجرد قطعة من قطع الزي الرياضي للرجال، لكن بعض الأحذية الرياضية كانت مفضلة لدى المشاهير لدرجة أنهم أصبحوا مرتبطين بهم فقط، على سبيل المثال، مايكل جوردان أو والت فريزر، أثر في توزيع الأحذية الرياضية والموسيقيين الذين حولوها إلى أحذية يومية و "أجبروا" معجبيهم على ارتدئهم أيضاً.

في بداية القرن الماضي، انتقلت الأحذية الرياضية إلى خزانة ملابس السيدات، ثم كانت تشبه أحذية رياضية بكعب ويدج، لأن الفتيات ما زلن بحاجة إلى أن يظهرن بشكل أنثوس وأنيق، لكن بحلول نهاية القرن العشرين، ألغت الموضة الحدود بين الجنسين وأصبحت أحذية النساء الرياضية ضخمة وجريئة ومشرقة وأنيقة مثل أحذية الرجال ومع ذلك، في عام 2023، ما زالت الفتيات يرتكبن أخطاء في الأحذية ويختارن أحذية رياضية لا تناسبهن وأحذية رياضية قديمة الطراز.

لذلك سنخبرك هنا عن تلك الموديلات التي تحتاجين إلى التخلي عنها أو عدم شرائها.



أحذية رياضية ويدج

كما كتبنا، تعد الأحذية الرياضية ذات الكعوب إجراءً ضرورياً، لأنه في القرن العشرين كان على الفتيات أن يبدأن أنيقات وأنثويات وفي منتصف عام 2010 رأيناهم مرة أخرى على المشاهير وقرر المصممون العودة إلى التاريخ، قبل بضع سنوات، حاولت مصممة الأزياء إيزابيل ماران أن تمنح أحذية الويدج فرصة أخرى وقدمتها بشكل عصري، لكن الفتيات الحديثات لم يكن على استعداد لارتدائها مرة أخرى.

أحذية رياضية مع زينة

دعينا نترك كل هذا اللمعان لقواعد اللباس المسائي، من ناحية أخرى، يجب أن تستجيب الأحذية الرياضية للاتجاه الحالي نحو التبسيط وأن يتم دمجها عالمياً مع خزانة الملابس اليومية، اختاري الموديلات التي تناسب الجينز والزي مع فستان القميص الفضفاض.



حذاء رياضي فيلكرو

لا تُقبل أحذية Velcro الرياضية في عام 2023 إلا في خزانة ملابس الأطفال ولن تعمل هذه النماذج للفتيات والنساء البالغات، اختاري الأحذية الرياضية ذات الأربطة حصرياً، لأن هذه هي أكثر الكلاسيكيات أناقة والتي ستكون دائماً مطلوبة وذات صلة، بالإضافة إلى ذلك، فإن جلد الأحذية الرياضية والأحذية الرياضية يبدو أنثوياً، لذلك حتى مع الموديلات الضخمة ستبدو أنيقة عليكِ.



أحذية رياضة مزينة بالفرو

في موسم الخريف والشتاء هذا رأينا أحذية رياضية مزينة بالفرو على المشاهير وعروض الأزياء كبديل للأحذية والأحذية الشتوية الكلاسيكية، لكن مثل هذا الديكور على الأحذية الرياضية يبدو سخيفاً ولا طعم له، إذا لم تتمكني من ارتداء الأحذية الرياضية حتى في الطقس البارد، فجربي النماذج المختصرة ذات المواد الطبيعية المعزولة، بما في ذلك الصوف.

أحذية رياضية ذهبية وفضية

أحذية رياضية ذهبية وفضية

الذهب والفضة هما أكثر الألوان موضة هذا الشتاء حيث قدمن صيحات الموضة قمصاناً وفساتين لامعة وحذية معدنية، لكن هذه الموضة ليست للأحذية الرياضية، لأن الأحذية الرياضية اللامعة ستبدو قديمة الطراز ولا أنيقة عليكِ، لأنها كانت موضة عام 2010، إذا كنتِ تريدين التميز والأناقة في نفس الوقت، فقومي بإعطاء الأفضلية للطرز العادية ذات الألوان الوردية الفاتحة والأحمر والأخضر.

أحذية رياضية بأربطة عريضة

يأتي اتجاه آخر من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والذي عاد إلى الموضة مرة أخرى ولكن يجب ألا تخلط بين الاتجاهات السريعة التي تتغير كل شهر والأسلوب الذي لا يستحق كل هذا العناء، تبدو الأربطة العريضة سيئة على الساق، كما أنها تعطي حجماً بصرياً إضافياً للقدم، أضيفي لمسة مميزة إلى الأحذية الرياضية من خلال ارتداء الموديلات ذات الأربطة اللامعة والتي، بالمناسبة، يمكن شراؤها بشكل منفصل، جربي أيضاً، على سبيل المثال، الأحذية ذات اللون الأبيض الثلجي ذات الأربطة ذات اللون الأخضر الفاتح أو التدرج اللوني.

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