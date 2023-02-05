اختاري اللون المفضل لكِ حسب برجك

إذا كنتِ تتساءلين عن الألوان التي سترتدينها هذا العام، فإننا نقدم لكِ دليلاً شاملاً، يشرح لكِ ذلك باستخدام علامة البرج الخاصة بكِ تلعب الألوان دوراً رائعاً في تجسيد شخصيتنا ويمكنك تعلم ارتداء الظل المناسب لكِ، بقليل من المساعدة من شخصية برجك.

في حين أن لون عام 2023 هو Viva Magenta والذي ينضح بالحيوية، فقد لا يكون اللون المثالي بالنسبة لكِ وفقاً للبرج، لقد قمنا هنا بدمج طاقة البرج مع ألوان محددة واخترنا الأشياء الضرورية للعام القادم.

لون برج الحمل: أبيض وأصفر

على الرغم من أن الأشخاص الذين ولدوا تحت برج الحمل يعلنون أن الظل الأحمر هو رقم واحد في خزانة ملابسهم، فإن عام 2023 سيهدئ من هذا، مضيفاً الألوان الأبيض والأصفر، جريئة وطموحة، هذا العام يدور حول الصعود إلى القمة مع بدايات جديدة ساحرة.



لون برج الثور: وردي وأبيض

علامة الأرض هذه لها اللون الأخضر كتميمة، لقد قدمت شركة الألوان بانتون Pantone برج الثور بأفضل طريقة ممكنة، مع شخصيتهم الموثوقة والحسية، سوف يتألقون في هذا اللون، لكن على الرغم من صلابتها، سيبدو الناس من برج الثور رائعين في عام 2023 باللونين الوردي والأبيض (ألوان العام).



لون برج الجوزاء: أبيض وأخضر

اللهب المزدوج هو ما تمثله علامة الهواء هذه، ستسمح لهم ألوانهم المعتادة من الأصفر والأخضر، بالذهاب بحثاً عن السلام، اللون الأبيض، جنباً إلى جنب مع الإكسسوارات بدرجات اللون الأخضر للحظ وسيشعل الهدوء العقلي لعلامة برج الجوزاء، لكن يجب أن يجدوا مركزهم وأن يحرروا أنفسهم من السلبية.



لون برج السرطان: الأبيض والأحمر والفضي والذهبي والليموني الأصفر

الألوان مثل الأبيض والأحمر والفضي والذهبي والأصفر الليموني يمكن أن تجلب الكثير من الحظ في عام 2023 للأشخاص الذين ولدوا تحت علامة السرطان، لأن هذه الألوان المليئة بالوفرة ستعزز جوهرها وتجذب الاهتزازات الجيدة فقط، محبوبين ومخلصين لمبادئهم، هؤلاء عشاق المياه على استعداد للتألق في الوقت المناسب.



لون برج الأسد: برتقالي، أصفر، أحمر وذهبي

ستصبح طاقة أولئك الذين لديهم برج الأسد كعلامة زودياك الخاصة بهم أكثر ثقة وإشراقاً عندما تضفي الألوان البرتقالية والأصفر والأحمر النقي مزاجاً سخياً هذا العام، الألوان المذكورة أعلاه، جنباً إلى جنب مع الملحقات الذهبية، تجعل برج الأسد Leo مركز الاهتمام وكل التوفيق.



لون برج العذراء: أزرق وأخضر وأصفر

برج محب للمنطقية ومخلصة، يتوقع برج العذراء لعام 2023 أن الألوان الأزرق والأخضر والأصفر الفاتح يمكن أن تعزز نجاحك في الحياة والعمل، تعتبر علامة الأرض هذه واضحة جداً في الطريقة التي تجمع بها بين الألوان المذكورة أعلاه ومع ذلك لا تزال تبرز بطريقة ما عند رؤيتها في حشد من الناس، يهدف اللون الأخضر إلى زيادة مهارات التواصل لدى برج عذراء ومهارات التعامل مع الآخرين.

لون برج الميزان: أزرق فاتح وأبيض



دائماً ما يكون أصحاب برج الميزان مبهجين، سيتمكن برج Libras من اختيار مساره الخاص هذا العام، على الرغم من أن الألوان الزاهية والمتوهجة غالباً ما تكون خيارها المفضل، إلا أن الألوان الزرقاء الفاتحة والأبيض ستخلق طريقاً هادئاً للهدوء والصفاء لأصحاب الميزان في عام 2023.



لون برج العقرب: أبيض وأحمر وبرتقالي

برج العقرب شخص صبور وكريم في القلب، في بعض الأحيان يكونون عنيدين ومستبدين، بينما في أوقات أخرى يكونون عميقين وعاطفين، على الرغم من شعورهم بالراحة مع اللون الأسود، إلا أن تلك الموجودة في علامة العقرب يمكن أن تحظى بالكثير من الحظ في الجمع بين الألوان الأبيض والأحمر والبرتقالي في عام 2023.

لون برج القوس: أصفر وأخضر وأزرق

يعد اللون الأصفر الداكن والأصفر البرتقالي والأخضر والأزرق خياراً مثالياً لعلامة الأبراج القوس في عام 2023، التفاؤل القوي الذي لا يتزعزع، ستشرع علامة النار هذه في رحلة داخلية مجازية هذا العام وسيسمح لك الألوان الخضراء بالدخول إلى عالم شخصي جديد مليء بنفسك.

لون برج الجدي: أسود وبنفسجي

يمكن أن يجذب الجدي، الذي يحكمه زحل، طاقة إيجابية من خلال اللونين الأسود والأرجواني في عام 2023، لن يؤدي اللون الأسود إلى تهدئة علامة الأرض هذه فحسب، بل سيساعدها على التحلي بالصبر، الجدي لديه الشفاء والأمل كهدية الكون هذا العام، إنهم مقاتلون دؤوبون يمكنهم صنع المعجزات بشكل يومي.

لون برج الدلو: أزرق فاتح وأرجواني

في عام 2023، يمكن أن تحافظ درجات اللون الأزرق الفاتح والأرجواني على الاستقرار والتناغم الضروريين للأشخاص المولودين تحت علامة الدلو، علامة طبيعة مزدوجة تنتمي إلى عنصر الماء، على الرغم من أنكِ فكري وإبداعي للغاية في الداخل، إلا أنه يمكن أن تتعارض مع الأعراف الاجتماعية وهذا أكثر من مقبول.

لون برج الحوت: وردي وأصفر

يستحوذ اللون الوردي على خزانة ملابس عام 2023، مما يجلب لهم حظاً سعيداً، حيث يمكن أن يلهمهم هذا الظل بالبصيرة والدافع الذي يحتاجون إليه للتميز في العلاقات والأعمال، إذا تمكنت من الجمع بين اللون الأصفر والوردي هذا العام وفهمت قوة عدم إجبار الأشياء، فقد تحصل على ثروة أكبر على المستوى الأرضي.

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