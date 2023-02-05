علامات تكشف إصابتك بالروماتويد أبرزها جفاف العين وصعوبة في الحركة

القاهرة - سمر حسين - صحة

مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، بدأ الحديث عنه ينتشر في الأونة الأخيرة مع تعدد الإصابات وخاصة بين النساء، بعدما أشارت الدراسات الطبية الحديثه إلى أنه يصيب 41 شخصا من أصل كل 100 ألف شخص، وأنّ السيدات معرضة للإصابة بالروماتويد أكثر من الرجال 3 مرات، خاصة وأن أعراضه شائعة وتتشابه مع الكثير من أمراض العظام والمفاصل، وعليه نشير إلى علامات الإصابة بمرض الروماتويد ومتى نلجأ إلى الطبيب فورًا.

أسباب الإصابة بمرض الروماتويد

الروماتويد هو مرض مناعي ذاتي، وأشار الدكتور شريف عبدالعظيم، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، في لقاء تلفزيوني، إلى أنّ الجهاز المناعي يحدث به خلل لسبب ما، وبدلا من مهاجمة الشيء الغريب يهاجم نفسه، كما يعتبر أيضا السائل الموجود داخل المفاصل ويغذيه عدوا، وكذلك كبسولة المفصل التي تحتوي السائل فيدمرها، وأشار إلى أن الأسباب قد تكون وراثية أو بيئية فمثلا ينتشر بين أصحاب البشرة البيضاء أكثر من السمراء، وبين الرجال أكثر من النساء، وهكذا.

أعراض الإصابة بمرض الروماتويد

الدكتورة سماح البكري، أستاذ الروماتيزم في طب عين شمس، أشارت إلى أعراض الروماتويد، خلال لقائها في برنامج «حكيم في بيتك» على شاشة «سي بي سي»، والتي من بينها الاحساس بصعوبة في الحركة تصل إلى ساعة مع تورم في المفصل، ويصاحبه أيضًا جفاف في العين «المريض حاسس باحساس الرمل في عينه عاوز يفرك».

واستعرض موقع «مايو كلينك» الطبي أعراض الروماتيد، بأنها تشمل تيّبس المفاصل، الذي يتفاقم في الصباح أو بعد فترة نشاط طويلة، التعب والحُمَّى وفقدان الشهية.

وفي المراحل الأولى من الإصابة بمرض الروماتويد، فإنه يصيب المفاصل الصغيرة التي تصل أصبع اليدين باليدين والقدمين بالقدمين، ولكن مع تطور المرض فإنه يصل إلى مفصلي الرسغ والركبة والكاحل والمرفق والفخذ والكتف.

وأشارت الدراسات إلى مواجهة نحو 40% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي الألم في مناطق أخرى غير المفاصل، من بينها القلب والجلد والعينان، ونخاع العظم، والغدد اللعابية، والرئتان.

ورغم عدم وجود علاج واضح للروماتويد إلا أنه توجد علاجات تخفف من الألم، ويجب عند الشعور بهذه الأعراض الذهاب إلى طبيب روماتيزم وليس طبيب عظام.