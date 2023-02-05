مواقف إنسانية جمعت مجدي الهواري وغادة عادل بعد الانفصال.. آخرها عيد ميلاد ابنتهم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد علاقة حب وزواج استمرت لأكثر من 20 عاما بين الفنانة غادة عادل والمخرج مجدي الهواري، أنجبت خلالها 5 أبناء، أكبرهم تخطى عمره الـ20 عاما، انتهت بالطلاق لكن الصداقة والأبناء والمودة تغلبت على انفصالهم وجمعتهم في المواقف الإنسانية والعائلية، على الرغم من مرور أكثر من 6 أعوام على الانفصال مازال الاحترام والحب بينهم، فبعد أزمتها الصحية التي تعرضت إليها العام الماضي كان «الهواري» بجانبها، وقالت غادة عادل وقتها «مجدي قلب عليا الدنيا».

علاقة غادة عادل ومجدي الهواري بعد الانفصال

مواقف إنسانية وعائلية جمعت بين مجدي الهواري وغادة عادل بعد الانفصال، كان أخرها عيد ميلاد ابنتهم مريم الهواري في الساعات الماضية، تلك المناسبة التي جمعت غادة وطليقها والأبناء في جو أسري دافئ، وهي ليست المرة الأولي، حيث قالت غادة عادل أثناء تواجدها في برنامج سهرانين، أنا ومجدي عشنا مع بعض حاجه وعشرين سنة، وابني الكبير عدى العشرين سنة، بعد انفصالنا بقينا أصدقاء زي ما احنا يمكن أكتر ما كنا متجوزين بنتشارك تفاصيل كتيرة بروح له العروض بتاعته».

وفي الموافق الإنسانية ظهرت معالم الخوف والقلق على مجدي الهواري، عندما تعرضت طليقته ووالدة ابنائه وصديقته غادة عادل، لأزمة صحية في مارس العام الماضي كان دائما يسأل عليها، وقالت غادة في أحد البرامج التلفزيونية «في أزمتي مجدي قلب عليا الدنيا»، كما أنهم دائمًا ما يتحدثون عن بعضهم بشكل ودي يظهر احترامهم للعشرة التي جمعتهم سويا.

برنامج جمع مجدي الهواري وغادة عادل

بعد سنوات من الطلاق، اجتمع مجدي الهواري وغادة عادل عبر شاشة التلفزيون، كانت المواجهة بينهم حديث مواقع التواصل الاجتماعي حينها، عندما سألها مجدي الهواري عن حياتها وعن أولادهم، قالت له «كويسين بس متنكرش أن أنا قربتكوا لبعض أنت والولاد» ليؤكد على كلامها «طبعا أخذنا وقتنا والسنة اللي فيها الكورونا قربنا من بعض أكتر واتعاملنا مع بعض بشكل مباشر، ودي كانت حاجه كويسه جدا»، وخلال الحلقة اعترف لها أنه مازال يحبها وسعيد بنجاحها وما وصلت إليه.