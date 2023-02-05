نصائح لاختيار الحقيبة المناسبة للمعطف

حقيبة يد المرأة هي سمة لا غنى عنها، يستطيع الكثيرون أيضاً وضع هاتف ذكي ومرآة وأحمر شفاه ومفاتيح وجواز سفر وأموال في حقيبة صغيرة وهذه ليست قائمة كاملة، الشرط المهم هو أن الحقيبة يجب أن تجمع بالضرورة بين الأناقة والراحة وتعكس عالمك الداخلي.

الحقيبة هي ملحق مهم لا يمكنه فقط تحسين مظهرك ولكن أيضاً تدميره تماماً، لذلك نخبرك هنا عن كيفية اختيار الحقيبة المناسبة للمعاطف ويجب أن تكون الحقيبة عصرية وعالية الجودة وجميلة وفسيحة ويجب دمجها مع أغراضك.



كيف تختارين لون الحقيبة؟

دعينا نتخطى اللحظة التي تكمل فيها الحقيبة أسلوب المعطف المختار ونتحدث عن الألوان.

لم يعد اختيار حقيبة مع الأحذية أو الملابس الخارجية مناسباً، يجب ألا تتطابق الإكسسوارات مع لون الملابس تماماً، بل يجب أن تكون متناغمة.

الحالة المثالية هي عندما تكمل الألوان وتؤكد بعضها البعض.

بالإضافة إلى ذلك، ستعطي الحقائب لمسة شيقة وعصرية عندما تصبح مختلفة عن الملابس.

كيف تختارين حقيبة لمعطف بيج؟

سيكون من السهل حمل حقيبة مع معطف بيج، الظل الدافئ والممتع يبدو جيداً مع الظلال المماثلة.

يسمح لك نظام الألوان الأساسي بالانتقال إلى الحقائب لتتناسب مع المعطف مثل لون الرمل واللون الجملي، هذا التنسيق يبدو لطيفاً وهادئاً.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في إضافة لمسة جريئة، من الأفضل اختيار حقائب بألوان النيون، على سبيل المثال، ستشكل الحقيبة الخضراء مزيجاً عصرياً مع معطف بيج.

كيف تختارين حقيبة لمعطف ملون؟

يتم اختيار المعاطف المشرقة من قبل النساء اللواتي يرغبن أن يكونوا في دائرة الضوء.

إذا كان اختيارك للون المعطف من الظلال خضراء وزرقاء الساطعة، في مثل هذا التحالف، يمكن أن تعمل الحقيبة كعنصر مكمل وكعنصر مهدئ.

ابدئي من النتيجة التي تحتاجينها ويمكنك اختيار حقيبة بألوان أو موديلات من الظلال المحايدة مثل البيج والنيود لإخضاع الظل الزاهي للمعطف.

إذا كان لديكِ معطف متعدد الألوان أو مطبوع، فاختاري حقيبة تتناسب مع اللون السائد.

كيفية تنسيق الحقيبة مع المعاطف

الحقيبة المختارة بشكل صحيح واللمسات الموضوعة بمساعدتها ستجعل المظهر متناغماً لا تهملي الملحقات الأخرى.

سيضيف الحزام والقفازات والقبعة والمجوهرات الأناقة والسحر، إذا اخترتِ منتجات فاخرة وباهظة الثمن، فسوف تشيرين للآخرين إلى ذوقك وتطورك الممتازين ولا تنسي أيضاً أن الملابس الموجودة أسفل المعطف يجب أن تكمل مظهرك ولا تفسده.

إن تنسيق ملابس مثالية للشتاء ليس سهلاً كما يبدو للوهلة الأولى، تصبح المهمة الصعبة بالفعل أكثر تعقيداً عند ارتداء المعطف، عليكً أن تختاري له قفازات ووشاح وأحذية وبالطبع الحقيبة المناسبة، تحتل الملحقات مكاناً خاصاً في هذه القائمة، من المهم اختيارهم بحيث تكون الصورة مثالية وتبدو كاملة.

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