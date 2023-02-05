نصائح لمواجهة العاصفة الترابية والطقس البارد.. البسوا كمامات واغلقوا النوافذ

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتأثر البلاد خلال ساعات اليوم بحالة من الطقس السئ تسبب قلقا لدى الأمهات، بسبب نشاط الرياح والأتربة التي تؤثر على مرضى الحساسية، بحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، بالإضافة إلى تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، وتستمر تغيرات الطقس المصاحبة لنشاط الرياح والأتربة حتى الجمعة 10 فبراير، لذلك يقدم «هن» نصائح للتعامل مع العاصفة الترابية، وفقا لتعليمات وزارة الصحة وهيئة الأرصاد الجوية.

تعليمات وزارة الصحة للتعامل مع العاصفة الترابية

ونصحت وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك» مرضى حساسية الصدر والأذنين الذين يعانون من ضيق التنفس، بتجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى خلال فترة التقلبات الجوية والعواصف الترابية، مع ارتداء الكمامة والملابس الثقيلة.

وشددت على ضرورة تناول الأدوية في مواعيدها لأصحاب مرضى الحساسية، والتوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

وبالنسبة للطقس البارد، نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بحماية أنفسهم من برودة الجو، التي تصل إلى 5 درجات مئوية، بارتداء غطاء للرأس والأذنين، ويفضل أن يكون مصنوعًا من الصوف الثقيل والأقمشة الدافئة الأخرى، للوقاية من الرياح والماء لمنع تسرب حرارة الجسم من الرأس والوجه والرقبة، ومنع إصابة جلد الرأس بإصابات الصقيع.

نصائح لمواجهة موجة الرياح المحملة بالأتربة

في تصريح سابق على إحدى المنصات الإعلامية قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه ينبغي على المواطنين المعرضين للمشكلات الصحية مثل مرضى الحساسية والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشّعب الهوائية ، تجنب الخروج من المنزل في ظل العواصف الترابية، إلا في حالات الضرورة مع تغطية الأنف وارتداء الملابس الثقيلة.

كما نصح الأمهات بضرورة إغلاق نوافذ المنازل جيدًا لمنع دخول الأتربة والغبار إلى الغرف، والاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات بشكل مستمر، بالإضافة إلى ضرورة تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة التي تمد الجسم بالمناعة والإكثار من شرب المياه.