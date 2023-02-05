نصائح لتخفيف ألم التسنين عند رضيعك.. «دلكي لثته بقطنة باردة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

مرحلة التسنين من المراحل المرهقة على الأمهات، بسبب أعراضها الجانبية وما يتعرض له الطفل من بكاء مستمر يسبب لها ارتباكًا، وتبدأ عادة مرحلة التسنين بظهور القاطعتين المركزتين السفليتين بالظهور أولًا، ويتبعها العلويتين، وتصاحبها آلام شديدة للتسنين تتعب رضيعك، وفي السطور القادمة سنوفر لكي مجموعة من النصائح لتخفيف تلك الآلام عند طفالك، حسب ما أوضحته طبيبة الأسنان، أسماء عطيتو، وما نُشر على موقع «mayoclinic» الطبي.

علامات التسنين وأعراضه

من علامات التسنين والأعراض التي تظهر على رضيعك عند تسنينه هي سيلان الأنف، زيادة في درجة الحرارة بشكل طفيف، وعض أي جسم أمامه، إلى جانب ظهور قرح في اللثة.

تسكين آلام التسنين

وأوضحت «عطيتو» أنّ آلام التسنين لطفلك يعد أمرا طبيعيا، بسبب تشقق اللثة لخروج الأسنان اللبنية، وعلى الطبيب ألا يتدخل بأي شيء حتى لا يؤثر على نموها، ويمكن استخدام المسكنات والمضادات الحيوية لتخفيف الشعور بالأعراض، ونصحت أيضًا الأمهات بتدليك لثة رضيعها بقطنة رطبة مع الضغط عليها لتخفيف شعور رضيعك بالانزعاج، إلى جانب الحفاظ على برودتها باستخدام معلقة باردة بالمرور عليها، أعطيه الأطعمة الصلبة التي تكون صالحة للقضم مثل الخيار والجزر، لكن راقبيه بعناية وهو يأكلها.

وتابعت «احرصي على تجفيف سيلان اللعاب المفرط لدى طفلك لمنع تهييج لثته والجلد الخارجي، وتشتيت انتباه طفلك باللعب معه يساعده عدم الشعور بالآلام، وأخيرًا إذا اشتد الأمر عليه يفضل إعطائه أدوية تخفيف الألم الخاصة بالرضع المتاحة بالصيداليات دون أي وصفات طبية مثل الأسِيتامينوفين أو الأيبوبروفين».