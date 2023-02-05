أفكار لتنسيق المعطف الفرو القصير.. «موضة الشتاء متعددة الاستخدامات»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمثل الفرو مكانة كبيرة لدى النساء فقد كان الموضة المفضلة لدى الأجيال الماضية، حتى أنه كان يعبر عن سيدات وهوانم الزمن الجميل في أفلام التسعينات والثمانينات، وعلى عكس كثير من الموضة التي اندثرت مازال الغروب يتصدر مكانة مهمة وأساسية بين الأزياء الشتوية في دور الأزياء الشهيرة، والذي بدوره يمنح كل سيدة الأناقة والتميّز بين الأخريات، وتتمثل أهميته في فصل الشتاء حيث يمنح الشعور بالدفء.

تنسيق المعطف الفرو القصير من فيرساتشي

تتميز دار «Versace» بكونها تقدم الملابس الراقية، لذلك لم تختلف هذا العام في تقديم المعطف الفرو القصير بطريقة جذابة، يمكنك أن تختاري منها ما يناسبك على سبيل المثال، المعطف الأحمر الذي ظهر في عروض الموضة للشتاء ليمثل موضة الفرو القصير 2023، الذي جمع بين اللونين الأحمر والأسود، بأكتاف عريضة وياقة طويلة من الفرو، يمكنك أن تنسقي المعطف مع فستان قصير باللون الأسود، أو بنطلون جينز ضيق بدرجات الأزرق الداكن، وقميص باللون الأبيض، كما يمكنكِ تنسيقها مع حزام جلد عريض باللون الأسود، وحذاء طويل باللون البيج، وحقيبة يد صغيرة باللون الأوف وايت، وفقاً لموقع «Imaxtree».

تنسيق المعطف الفرو من بربري

بالنسبة لموضة المعطف الفرو 2023، التي قدمتها دار «Burberry» فهي تتميز بالعصرية ليناسب الخروج في الصبح، ويعكس فكرة ارتباط المعطف الفرو بالسهرات الرسمية والليلية فقط، إذ يمكنك اعتماده بشكل يومي من خلال تنسيقه مع الجينز لإطلالات صباحية كاجوال، أو مع البنطلون الجلد لإطلالة عصرية، كما من الممكن اعتماده فوق الفساتين والتنورات لإطلالة مسائية فاخرة، كما يمكنكِ اختيار الموديل التقليدي سواء كان ملوّنا بدرجات زاهية أو بألوان محايدة، ليتم تنسيقه مع بنطلون جينز أو جلد واسع.

يساعدك المعطف الفرو من «بربري» للظهور في إطلالة جذابة تليق بالسهرات المسائية الشتوية، كما يمكنكِ ارتدائه بعدة درجات من الألوان الشتوية إذا تم تنسيقه مع الفساتين السوارية المفتوحة من الأسفل حتى أحد الركبتين، يمكك أيضا اعتماد المعطف الفرو القصير من «MSGM» لحفلات الزفاف والسهرات الكلاسيكية، فهو يتميز بالأكمام الواسعة من الفرو، مع ياقة كبيرة الشكل وأزرار صغيرة معدنية لتقفل الجاكيت، يمكنكِ تنسيقه مع تنورة من الفرو مع أي لون آخر، فهي تليق على جميع الألوان، واعتمديها مع حذاء طويل بكعب عريض باللون الأوف وايت أو الرمادي الفاتح.