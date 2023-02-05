روبوتات مساعدة للأمهات.. «بتكنس وتمسح وتقرب أي حاجة في البيت»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع نهاية العام الماضي وبداية عام 2023 انتشر بشكل واسع إحداثيات جديدة الروبوتات منها ما يعمل على تخيل المستقبل أو وصف ما يُكتب عليه ومنها ما تستطيع مُحادثته، وبشكل عام ما زالت الروبوتات تحت التحديث المستمر لكن ما تم الإعلان عنه منها حتى الآن كاف للذهول، بسبب مجموعة منها تساعد في الأعمال المنزلية، يمكن لربات البيوت أن تعتمد عليها في إحضار الأشياء المختلفة وأنواع أخرى تساعد في الترتيب والتنظيف وغيرها في المذاكرة

روبوتات «roombots»

مجموعة من الكور الصغيرة أكبر من كرة التنس قليلاً تتحرك وتتخطى الحواجز بسهولة لتحضر أي شيء في المنزل بمجرد طلب صغير منها، وهي الـ«roombots» التي استغرق صناعتها قرابة الـ10 سنوات، لتساعد الكثير من الناس في أعمالهم، منها مساعدة ربات المنازل في أعمالهن من تحريك المقاعد أو الطاولات الصغيرة، وتعمل تلك الروبوتات من خلال اندماجهن مع بعضهن لتحريك الأثاث أو أي شيء يُطلب منها بسهولة متخطيةً الحواجز الصغيرة، كما أنها باتحادها يمكنها أن تكون أشكال وأشياء جديدة، لكنها ما زالت تحت التجارب، وفقا لموقع«تيك فويس».

روبوتات أخرى تساعدك في المنزل

الروبوتات الخادمة، تلك التي تساعد في التخلص من الأعمال المنزلية المتراكمة وهي عبارة عن قرص صغير يدور في المنزل وتحل محل المكنسة الكهربائية أحياناً من خلال التقاط الأتربة الصغيرة جداً وتسمى «آي روبوت برافا جت 240»، كما يمكنها مسح وتنظيف المراحيض أيضاً، وفقا لموقع «Schlage».

جلادويل جيكو روبوت منظف النوافذ

يعمل روبوت جلادويل جيكو روبوت على تنظيف النوافذ الممتدة أو الطويلة التي يصعب على الكثير من السيدات مسحها أثناء النظيف، يمكن بقوة الشفط أن يبقي الروبوت على النافذة بينما يساعده الذكاء الاصطناعي في تحديد مكان حواف النوافذ ويتأكد من أن كل الزجاج يحصل على تنظيف جيد.

جريلبوت روبوت

بعد قضاء وقت طويل في المطبخ وانتشار رائحة الطعام يمكنك استخدام روبوتات «Grillbot» الذي يعمل على التنظيف التلقائي لرائحة الطعام من خلال التنظيف بالفرشاة السلكية.

الروبوتات الذكية للأطفال

بعدما انتشر التعلم عن بعد خلال جائحة فيروس كورونا 2020، كان على المدارس والأسر أن تجد طريقة أخرى للتعلم والتواصل مع الأطفال بشكل جذاب للحفاظ على نمو عقولهم، وكان هذا من أكبر التحديات التي نجحت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حلها، من خلال تطوير روبوت «LEGO» الذي يساعدهم على التعلم من خلال اللعب وهو جزء حيوي من بناء احتياجات الأطفال الاجتماعية والعاطفية.