طريقة تحضير بيتزا بالباذنجان وجبنة البارميزان.. «وجبة سريعة وسهلة للأطفال»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد البيتزا من أكثر الوصفات التي يحبها الأطفال والكبار معا، لكن على الرغم شهرتها الكبيرة في العالم يظل المعطم الإيطالي من أفضل الأماكن التي تنتج البيتزا، وبعد التكلفة الكبيرة التي أصبحت تسببها وجبة واحدة من البيتزا إلا أن الكثير من الأماكن تقدمها بطرق مميزة، منها بيتزا الباذنجان وجبنة بارميزان في فرنسا التي يمكن للأمهات طهيها للأطفال بدون تكاليف ومكونات كثيرة، وفقاً لموقع مجلة «elle»الفرنسية.

المكونات

عجينة بيتزا طازجة في المنزل أو جاهزة

لصلصة الطماطم

علبتان طماطم إيطالية مقشرة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مفروم

غصنين من الزعتر الطازج

حبة بصل حمراء صغيرة مقطعة الى مكعبات

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

فلفل أسود حسب الرغبة

الباذنجان بالبارميزان

3 حبات باذنجان

جبنة بارميجيانو أو بارميزان

ملح وفلفل

1/3 كوب زيت زيتون

3 فصوص ثوم مفروم ناعماً

جبنة موزاريلا طازجة مقطعة إلى شرائح

طريقة تحضير البيتزا

لتحضير البيتزا بالباذنجان والبارميزان أولا احضري صلصة الطماطم، من خلال هرس الطماطم في الخلاط، ثم في إناء كبير على نار عالية، سخني زيت الزيتون ثم أضيفي الثوم والزعتر الطازج واطبخيهما حتى يصبح لونهما بني فاتح على الأطراف.

أضيفي البصل المقطع وخليط الطماطم والملح وقلبي الكل لمدة 5 دقائق حتى ينضج البصل، ثم أضيفي الطماطم المهروسة ثم اخفضي الحرارة إلى متوسطة ومنخفضة، وغطي الإناء جزئيًا واتركي الخليط على النار لمدة 30 دقيقة تقريبًا، مع التقليب من حين لآخر حتى يصبح ​​الخليط بمقدار نصف الكمية تقريبًا.

في الخطوة التالية أضيفي الفلفل الأسود المطحون واخلطي المكونات السابقة، ثم اتركيها جانبا لتحضير الباذنجان والبارميزان، قطعي الباذنجان إلى شرائح رفيعة جدًا، ثم ضعيها في طبقة واحدة على صينية ورشيها بزيت الزيتون، ثم ابشري طبقة رقيقة من جبنة بارميزان بالتساوي فوقها، وتبليها بالملح والفلفل، ثم ضعيها في الفرن واطهيها حتى يصبح السطح العلوي ذهبياً، عندها أخرجي الباذنجان من الفرن.

في الخطوة التالية اقلي 3 ثوم المفروم ناعماً في زيت القلي، ثم قومي بتسخين الفرن على 250 درجة مئوية، وفي صينية الخبز، رشي بعض الدقيق ثم ضعي عجينة البيتزا عليها.

لتحضير البيتزا، ضعي كمية قليلة من صلصة الطماطم فوق العجينة، ثم ضعي طبقة من الباذنجان المحمص في الفرن عليها، ثم ضعي قطع الموزاريلا فوقها، ثم ابشري المزيد من جبنة البارميزان فوقها، وأخيرًا رشي القليل من زيت الثوم على الوجه و ادهني حواف العجين أيضاً، واخبزي البيتزا حتى تصبح مقرمشة وذهبية، وقدميها ساخنة.