الامارات | الحكم على شاب أردني حاول الانتحار بغرامة 45 دولاراً

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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على شاب أردني حاول الانتحار بغرامة 45 دولاراً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دانت محكمة أردنية شابا بجرم الشروع بالانتحار وألزمته بدفع غرامة 30 ديناراً (ما يقارب 45 دولاراً أمريكياً) بعد محاولته الانتحار من فوق جسر عبدون.
ويذكر ان الأردن كان قد أصدر مؤخراً قانونا يجرم محاولات الانتحار خارج المنزل ويغرم مرتكبيها، وذلك بعد تزايد ملحوظ في ظاهرة الانتحار وخصوصا من فوق جسر عبدون الشهير في العاصمة عمان. وتعدّ هذه اول قضية انتحار يتم معاقبة مرتكبها بعد صدور القانون الذي أثار جدلاً على وسائل التواصل الإجتماعي في الأردن.
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