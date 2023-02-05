أسباب وضع المرآة داخل الأسانسير.. نفسية وأمنية وليست للماكياج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الكثير من الأحيان يلجأ الأشخاص إلى استقلال المصعد الكهربائي بدلًا من استخدام السلالم وذلك توفيرًا للوقت والمجهود البدني، وبشكل لافت تضم كافة المصاعد وجود مرآة بصورة أساسية بداخلها، التي يستغلها العديد من الناس في ضبط ملابسهم، أو مساعدة النساء في ضبط لمسات ماكياجهن، أو لالتقاط الصور المختلفة، إذ يعتقد البعض أن هذا هو السبب الحقيقي خلف وضع المرايات داخل المصاعد لكن الحقيقة ليست هكذا.

السبب الحقيقي لوضع المرآة داخل المصعد

ووفق ما كشف موقع atlaselevators العالمي، أن حقيقة وضع المرآة داخل المصعد تعود لأسباب نفسية، وهي:

1- شكوى الكثيرين من بطء المصعد.

2- نظر الأشخاص إلى جدران المصعد عند التنقل بين الطوابق، وهو أمريسبب الشعور بالملل ويجعل الوقت يمر ببطء.

3- تساعد المرايا في الواقع على إعطاء الوهم البصري بأن المصعد أكبر مما هو عليه، مما يساعد بعض الأشخاص الذين يعانون من رهاب الأماكن المغلقة على التعامل مع رحلتهم داخل الصندوق.

الشعور بالأمان

ووفق خبراء علم النفس العالميين، أنه من بين الأسباب الرئيسية لوضع المرايا داخل المصاعد الكهربائية «الأسانسير»، السماح لك برؤية ما تفعله بسهولة، فعلى سبيل المثال يساعد وضع المرآة شخصًا على كرسي متحرك على الرجوع إلى المصعد أو الخروج منه بأمان دون الحاجة إلى مساعدة شخص آخر، وذلك إلى جانب لفت انتباه الناس إلى شيء آخر لجعل الوقت يمر بسرعة بالنسبة لهم.