الدليل الكامل للنظام الغذائي للحامل.. «تجنبي تناول المواد الحافظة بشكل متكرر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تغمر السعادة كل سيدة عند معرفتها بأنها ستصبح أمًا، في وقت قريب، وتبدأ والدتها وإخوتها بنصحها بتناول وجبات معينة مثل الكثرة من أكل البيض وشرب اللبن والابتعاد عن تناول الشطة والبصل، للحفاظ على الجنين داخل أحشائها وتغذيته وتغذية نفسها بطريقة صحيحة، وتعد كل هذه الاعتقادات خاطئة وليس لها أي دليل من الصحة، وسنوفر لكم في هذا الموضوع من خلال «هُن» طرق العناية الصحيحة بتغذية الحامل، حسبما أوضحه أستاذ التغذية العلاجية، محمد عفيفي.

التغذية العلاجية للحامل

قال «عفيفي»، لـ«هُن»، يجب أن تكون الوجبة الغذائية للحامل متكاملة، وذلك باحتوائها على الكربوهيدرات مثل الأرز الخبز والبروتين والدهون مثل الأسماك واللحوم، إلى جانب الفيتامينات والأملاح المعدنية التي تحتويها الفاكهة والخضراوات.

وأكد أنه يختلف نوع النظام الغذائي الذي تتبعه الحامل على حسب حالتها الصحية وأشهر حملها، لأن كل مرحلة تمر بها لها نوع من الأكلات والتي يحددها الطبيب لتلائم حالتها، فمن الاعتقادات الخاطئة الالتزام بنظام غذائي معين.

وأضاف أنه يفضل منع تناول المواد الحافظة تجنبًا للأضرار التي من الممكن أن يصاب بها الجنين نتيجة لتناوله بشكل مستمر، ونصح عفيفي بالحرص على ممارسة الرياضة والمشي بشكل طبيعي، لتفادي أعراض الحمل المزعجة ولتهيئة الجسم للولادة في الشهور الأخيرة من الحمل.

أغذية مفيدة للحمل

- الرمان.

- المكسرات.

- الزبيب الأسود.

- البنجر.

- التمر.

- الموز.

- البرتقال.

- التين.

- البروكلي.

- البطيخ.

- القرنبيط.

- السبانخ.

- الحليب.

- الزبادي.

وأضاف أن البروكلي والخضراوات الورقية، يجب تناولها لتجنب أي تشوهات في العمود الفقري أو مخ الجنين.