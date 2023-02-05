سيدة تخشى دخول مطبخ منزلها لسبب غريب ومفجع.. «لا تشعر بالأمان»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الذعر تعد غريبة من نوعها تعيش بها سيدة بريطانية، إذ تخشى الدخول إلى مطبخ منزلها بسبب حوادث السيارات المتكررة التي تشهدها، وهو ما أثار اندهاش العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ببلدتها.

شعور السيدة بالخوف بسبب حوادث السيارات

ووفق ما ذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية، أن السيدة التي تدعى لورا لاينز، البالغة من العمر 44 عامًا، باتت تخشى الدخول إلى مطبخ منزلها، وذلك بسبب اصطدام العديد من السيارات بالجدران الخاصة بهذا المكان المبني من الطوب.

فقبل سنوات قليلة كانت أصيبت السيدة البريطانية بصدمة بالغة، بعد أن شهدت وجود سيارة دفع رباعي داخل غرفة طعامها، لكن لم تكن تلك هي المرة الأخيرة، حيث تكرر الأمر عدة مرات، وذلك لوقوع منزلهم بالقرب من حافة الطريق الرئيسي، وهو ما يجعله عادة في مسار الحوادث عندما تفقد السيارات السيطرة، وغالباً ما تكون الأضرار الخارجية والداخلية مدمرة.

دهس الكلاب الخاصة بالعائلة

وكانت تسببت إحدى الحوادث التي تعرضت لها الأسرة البريطانية، في دهس الكلاب الثلاثة الخاصة بهم، وهو ما سبب لهم حالة من الحزن الشديد، فيما جاء حادث مدمر آخر، وهو عندما تحطم الهيكل الخارجي للمنزل بشكل كامل.

وقالت «لورا» إنها أصبحت تخشى الدخول إلى مطبخ منزلها بصورة كبيرة لشعورها بعدم الأمان، خوفًا من أن تقع ضحية في يوم ما لأي سيارة مسرعة.