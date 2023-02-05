الامارات | Lacoste: L003 Neo حذاء جديد يجمع بين أناقة الأزياء وحيوية الرياضة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت Lacoste حذاءً L003 Neo الجديداً كلياً بتصميم عصري يعكس ريادتها في عالم الأحذية، ويمنح عشاق العلامة في كل مكان إطلالة مستوحاة من منصّات عروض الأزياء. ويعكس التصميم نجاح مؤسس الدار، Rene Lacoste، في تقديم تصاميم ثورية تجمع بين عالمي الرياضة والموضة، ويقدم مفهوماً جديداً كلياً يشكّل نقطة تحوّل في مجال الأحذية الرياضية. ويستمد L003 Neo إلهامه من كرات التنس وحركاتها الارتدادية حول الملعب، فهي توحي بالحركة الدائمة والتطوّر والابتكار والجرأة واللمسة العصرية.

تم تصميم هذا الحذاء العصري بلمسة حيوية وتفاصيل من مطاط نيوبرين والقماش الشبكي في الجزء العلوي، مع رباط من الدانتيل وثقوب جذابة، إضافة إلى كتابة جريئة تحمل اسم العلامة على الجانب. ويظهر شعار التمساح عند منطقة الكعب في تناغم رائع مع النعل الخارجي، الذي يتميز بقوام عريض ولمسة عصرية. ويأتي هذا الإصدار بلون أصفر مشرق مستوحى من كرات المضرب مع إشارة إلى الإرث العريق للدار ومكانتها الريادية في عالم الرياضة.