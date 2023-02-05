الامارات | نفوق الباندا «سعيد سعيد» بعد انتهاء عقد «إعارته»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة حيوان ممفيس، أمس، نفوق ذكر الباندا العملاق لي لي.

وجاء في رسالة المتحدثة باسم حديقة الحيوان، ريبيكا وينشستر، بالبريد الإلكتروني، أن ذكر الباندا المولود في 18 يوليو 1998، نفق منذ يومين، وأن سبب الوفاة لم يتحدد بعد، لأن التحقيق الطبي مازال جارياً.

وأضاف البيان «معنى اسم لي لي هو سعيد سعيد، وهو اسم يعكس شخصيته تماماً. كان لي لي دباً سعيداً يحب التهام التفاح، والاسترخاء، وهو يغطي نفسه بالخيزران المقطع حديثاً. كما كان الحيوان المفضل لدى كل من عملوا معه على مر السنين».

وكان لي لي موجوداً في حديقة الحيوان منذ عام 2003، وكان من المتوقع أن يعود إلى الصين قريباً مع أنثى الباندا يا يا، حيث انتهت مدة إعارته بموجب اتفاق مع الجمعية الصينية لحدائق الحيوان.

ويبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للباندا العملاقة في البرية نحو 15 عاماً، لكنها في الأسر يمكن أن تعيش حتى عمر 38 عاماً.

وأنقذت عقود من جهود الحفاظ عليها في البرية ودراسة أحوالها في الأسر الباندا العملاقة من الانقراض، ما أدى إلى زيادة أعدادها من أقل من 1000 إلى أكثر من 1800 في البرية والأسر معاً.