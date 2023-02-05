الامارات | «العين السينمائي» يعرض 7 أفلام دولية ويحتفي بـ «إنجازات الفنانين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان «العين السينمائي الدولي» في دورته الخامسة، التي تقام في الفترة بين السادس والـ11 من فبراير المقبل، في مدينة العين، عن استحداث مسابقة جديدة هي «الصقر الدولي الطويل»، خصوصاً بعدما اكتسب المهرجان صفة الدولية، ليعرض سبعة أفلام عالمية نالت رواجاً، وحصدت جوائز من محافل سينمائية دولية، وهي «سانت أومير» من فرنسا، و«متمرد» من بلجيكيا لوكسمبورغ وفرنسا، و«العنكبوت المقدس» من إيران، و«تارلان» من جمهورية تتارستان/روسيا، و«الطريق» من سورية، و«عرض الفيلم الأخير» من أميركا والهند وفرنسا، و«سيدتنا من المتجر الصيني» من أنغولا.

ويُكرم «العين السينمائي» في دورته الحالية نخبة من أبرز صناع السينما الذين لديهم بصمة في تاريخ الفن العربي، ضمن برنامج «إنجازات الفنانين»، احتفاء بمسيرتهم الحافة بالعديد من الإنجازات للارتقاء بـ«الفن السابع»، وهم: الممثل والمنتج أحمد الجسمي، الذي يعتبر من أوائل الفنانين في الإمارات، ولديه مسيرة فنية حافلة في المسرح والتلفزيون والسينما، إلى جانب دخوله مجال الإنتاج في عالم الدراما، والممثلة المصرية نادية الجندي الملقبة بـ«نجمة الجماهير»، التي أثرت مكتبة السينما العربية بتاريخها السينمائي، بعدد من أهم الأفلام التي تناولت العديد من القضايا، سواء المتعلقة بالمرأة أو المجتمع أو الوطن، إضافة إلى المخرج السعودي عبدالله المحيسن، كونه يعتبر أحد رواد صناع السينما في السعودية، وتولى إخراج عدد من الأفلام التي تعتبر بدايات السينما السعودية، إلى جانب أحمد غولشن، الذي يُعد من مؤسسي السينما في الإمارات، ومن أوائل الموزعين للأفلام في منطقة الخليج.