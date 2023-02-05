الامارات | 55 فيلماً و300 من نجوم السينما وصنّاعها في «مهرجان الأقصر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف معبد الأقصر الفرعوني، مساء أمس، حفل افتتاح النسخة الـ12 من مهرجان الأقصر الدولي للسينما الإفريقية، الذي يقام بحضور 300 من نجوم السينما وصنّاعها، المصريين والأفارقة، الذين يمثلون 31 دولة.

وقال رئيس المهرجان، السيناريست المصري سيد فؤاد، إن الدورة الجديدة التي تنطلق من وسط معبد الأقصر الفرعوني، ستشهد تقديم 55 فيلماً، موزعة على أربع مسابقات، هي مسابقة الفيلم الطويل، ومسابقة الفيلم القصير، ومسابقة أفلام الدياسبورا الإفريقية، ومسابقة أفلام الطلبة المصريين.

وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من نجوم السينما المصرية والإفريقية، وتكريم أسماء بعض الفنانين الراحلين، وهم اسم الفنان المصري الراحل صلاح منصور، واسم الفنان التونسي هشام رستم، واسم الفنانة الجزائرية شافية بودراع.

كما شهد حفل الافتتاح أيضاً تكريم الفنانة المصرية هالة صدقي، والمنتج الموزمبيقي بيدرو بمينتا، والمخرج السنغالي منصور صورا واد، والموسيقار المصري هشام نزيه، والفنان المصري محمد رمضان.

وقالت مديرة المهرجان، المخرجة المصرية عزة الحسيني، إن المهرجان سيشهد إلى جانب العروض إقامة 10 ورش فنية في مجالات الإخراج والتمثيل والرسوم المتحركة، وغيرها من فنون صناعة السينما.