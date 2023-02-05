الامارات | تجربة برانش في الهواء الطلق بمطعم «لو غاردان»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق فندق «رافلز النخلة» تجربة برانش جديدة في الهواء الطلق يوم السبت من كل أسبوع في مطعم «لو غاردان» بأسعار تبدأ من 395 درهماً للكبار و150 درهماً للأطفال.

وتستمر تجربة البرانش المناسبة للعائلات من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الرابعة عصراً وسط الحدائق الخضراء للفندق، مع إمكانية الاختيار بين مساحات الجلوس الداخلية أو الخارجية، وتقدم مجموعة من خيارات المأكولات العالمية وفقاً للمنتجات المتاحة خلال الموسم، والتي يتم الحصول عليها من مصادر محلية مستدامة.

وتضم تجربة البرانش الشاملة التي تتميز بالخدمة الذاتية، خمس محطات حية للطعام تقدم أطباق السوشي والروباتا واللحوم والمأكولات البحرية الطازجة المطهوة بشكل مثالي، إضافة إلى المأكولات المقدمة على طراز الشوارع، مثل تاكو الروبيان اللذيذ وبرغر الواغيو بالجبن والمعكرونة الكريمية بالجبن، كما تشمل التجربة محطة لمأكولات حوض البحر المتوسط، بما في ذلك خروف مشوي كامل وفيليه سمك الهامور، ومحطة لمشويات منطقة جنوب شرق آسيا تقدم تشكيلة لذيذة من الكاليماري المشوي وأجنحة الدجاج ولحم البقر التايلاندي المشوي. ويمكن لضيوف تجربة البرانش أيضاً الاستمتاع بركن المعجنات الذي يقدم تشكيلة مختارة من أنواع الخبز العالمي والعربي، مثل فوكاتشيا الزيتون والمعجنات وكروستاتا الخضراوات المشوية وغيرها.