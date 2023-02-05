الامارات | سهرات الجاز الجديدة في مطعم «ذا نايس غاي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مطعم «ذا نايس غاي» أرقى الأمسيات كل ليلة أربعاء مع إطلاق سهرات الجاز الأسبوعية، من الساعة 8:00 مساءً حتى 11:00 ليلًا كل أربعاء، حيث يتسنّى للضيوف الاستمتاع بأحلى الأجواء الراقية على وقع موسيقى الجاز الكلاسيكية التي تزيد هذه الوجهة الأنيقة رونقاً.

وتنتظر الضيوف كل ليلة أربعاء سهرة جاز مميّزة أثناء التلذّذ بأشهى الأطباق التي يشتهر بها المطعم، مثل البيتزا بالكركند وطبق Cacio e Pepe (الباستا مع الجبنة والفلفل) والبيتزا مارغريتا، إلى جانب أطيب الكوكتيلات الفاخرة.

ويستقبل مطعم «ذا نايس غاي» الضيوف عند الحجز مسبقاً فقط، ويستحضر إلى البال أجواء الفرع الرئيس في غرب هوليوود، فيتألق بديكور مستوحى من مطاعم واستراحات المافيا في العقود الغابرة. إلى جانب اللاونج وقاعة الطعام حيث تخيّم الأجواء الأنيسة، يشمل المطعم ترّاساً فسيحاً في الهواء الطلق يطلّ على أفق مركز دبي المالي العالمي بأضوائه المتلألئة، حيث يحلو الاستمتاع بتجربة عشاء أنيسة مع هذه الخلفيّة وعلى وقع موسيقى الجاز الهادئة.