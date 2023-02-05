الامارات | «القاهرة للكتاب»: جلسة عزف على العود ترافق «أم كلثوم في أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية جلسة عزف على العود لبعض أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وذلك في منصته التي يشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، وجاء ذلك انسجاماً مع إصداره المتميز «أم كلثوم في أبوظبي»، الصادر عن الأرشيف والمكتبة الوطنية، والمعروض في المنصة، بالتزامن مع حلول الذكرى الـ48 لرحيل كوكب الشرق.

وتكاملت أنغام العود في الجلسة مع ثراء الكتاب، وما لاقاه من اهتمام كبار الزوار والمهتمين بتاريخ كوكب الشرق، إذ يوثق الكتاب صفحة مهمة في التاريخ الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحفظ بالكلمة والصورة استقبال القائد الخالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، للسيدة أم كلثوم في قصر المنهل، حيث أكرم وفادتها، وأحاطها بكريم تقديره، ويسرد الكتاب تفاصيل رحلتها إلى أبوظبي، وما قدمته فيها من إبداعاتها الغنائية.

ويوثق كتاب «أم كلثوم في أبوظبي» محطة مهمة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، ويعدّ فريداً من نوعه، إذ يقدم للقارئ تفاصيل رحلة السيدة أم كلثوم إلى أبوظبي، حيث حضرت مراسم رفع علم الاتحاد في أبوظبي لأول مرة، وباركت لدولة الإمارات اتحادها الميمون.

وتعود القيمة الثقافية لهذا الكتاب إلى الجهد الذي بذله الأديب محمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية في إعداده والإشراف عليه، وتوثيق جوانب من مسيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ودوره في نشر الثقافة، وذلك عبر محطات مهمة في تاريخ الإمارات، وتسليط الضوء على إحدى صفحات تاريخ الإمارات الثقافي الحديث.

تجدر الإشارة إلى أن جلسة العود التي نظّمها الأرشيف والمكتبة الوطنية في منصته قد لاقت إقبالاً مميزاً من رواد المعرض ومحبي أم كلثوم وعشاق الغناء العربي الأصيل.