الامارات | نصائح من أجل بشرة المرأة الحامل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتغيّر بشرة العديد من السيدات وتصبح أكثر عُرضة للحساسية أثناء فترة الحمل، بعض منهن يختبر إحمرار البشرة والبعض الآخر يصبن بزيادة في التصبغات. فيجب عليك أن تكوني حريصة عند استخدام المنتجات موضعياً، لأن بعضها ليس آمناً للاستخدام في هذه الفترة. وتقدم موكتا تيواني، مؤسسة علامة MissPalettable أهم الشروط للعناية بالبشرة عند المرأة الحامل:إذا كنت تستخدمين مستحضراً يحتوي على «الريتينول» أو أي من أشكاله، فعليك التوقف عن استخدامه تماماً أثناء فترة الحمل. ولابد أيضاً عدم استخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك والبنزويل بيروكسيد والهيدروكينون، وإزالتها من روتينك اليومي للعناية بالبشرة. أما بخصوص العلاجات الطبية للبشرة، تجنبي تماماً التقشير الكيميائي والعلاج بالليزر.

أما القاعدة الأساسية فهي أن تتجهي إلى استخدام منتجات لطيفة وخفيفة في روتين العناية ببشرتك في هذه الفترة. استخدمي منظفاً لطيفاً على البشرة، وابحثي عن علامات تجارية تهتم بتصنيع منتجات ذات مكونات آمنة للاستخدام أثناء الحمل. وتعتبر الزيوت الطبيعية الخالية من المكونات الحيوانية، مثل المورينغا والبانثينول، خياراً مثالياً لتهدئة البشرة وترطيبها. منظف البشرة Hydglow Mild Cleanser من J’s Derma هو من المنظفات الرائعة واللطيفة على البشرة، وتم اختباره سريرياً كمضاد للحساسية. احمي بشرتك من أشعة الشمس باستخدام كريم فيزيائي للحماية بدلاً من الكيميائي. يتميز كريم الحماية من أشعة الشمس الفيزيائي بقدرته على تكوين طبقة عازلة تبقى على البشرة من الخارج ولا تمتصها. نرشح لك اختياراً رائعاً وهو كريم الحماية من علامة Sunkiss الموجودة في الإمارات. ويحتوي على تركيبة خالية من العطر وعامل حماية، كما أن المستحضر صديق للبيئة وخال من المكونات الحيوانية.

يمكن أيضاً لحب الشباب الهرموني أن يصبح مشكلة أثناء الحمل. لذا فمن الضروري عمل ماسك تقشير للبشرة مرة واحدة أسبوعياً، والاهتمام بصحة بشرتك بشكل عام. أما عن المكونات التي تستطيعين استخدامها في روتين العناية ببشرتك أثناء فترة الحمل بكل آمان هي: حمض الهيالورونيك ومنتجات السيروم التي تحتوي على (فيتامين سي)، وفقط تأكدي من أن المنتجات المستخدمة خالية من العطور.

وأخيراً، من المهم جداً أن تأخذي كل الوقت اللازم للاستمتاع بروتين العناية ببشرتك أثناء الحمل، باستخدام منتجات تشعر بشرتك بالراحة وتعمل على تهدئتها وتغمرك بالاسترخاء.

• ماسك تقشير للبشرة مرة واحدة أسبوعياً ضروري لصحة بشرتك بشكل عام.