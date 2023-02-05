الامارات | تقليل الملح والسكّر في وجبات التلاميذ الأميركيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السلطات الأميركية، أمس، قواعد جديدة للوجبات المدرسية، بينها التقليل من الملح والسكّر، بهدف جعل هذه الوجبات التي يتناولها ملايين الأطفال صحية أكثر.

وتبلغ نسبة السمنة بين الصغار في الولايات المتحدة نحو 20%، أي أنها تطال نحو 15 مليون طفل ومراهق.

وتتولى وزارة الزراعة الأميركية وضع معايير للأغذية والمشروبات التي تُقدّم في المدارس في إطار برامج الغداء المدرسية.

وتوفر هذه البرامج وجبات مجانية أو منخفضة التكلفة في المدارس الحكومية وبعض المدارس الخاصة. ويفيد نحو 30 مليون طفل من وجبات الغداء، و15 مليوناً من وجبات الفطور.

وستُطبق المعايير الجديدة تدريجاً خلال السنوات المقبلة، بعد مرحلة انتقالية تهدف إلى إعطاء المدارس الوقت المطلوب للتكيف.