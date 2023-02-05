الامارات | 5 سنوات سجناً لممثل مكسيكي بتهمة القتل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حُكم على الممثل المكسيكي بابلو لايل، أمس، بالسجن خمس سنوات، بتهمة القتل غير العمد، بعد لكمه رجلاً خلال مواجهة غاضبة على الطريق في مدينة ميامي الأميركية في عام 2019.

وجاء الحكم بعد ما يقرب من أربع سنوات من اتهام لايل بالتسبب في وفاة رجل بعد ضربه، عقب حادث مروري. وأعلنت قاضية دائرة ميامي، ديد ماريسا تينكلر مينديز الحكم بعد شهرين من رفض طلب الممثل إجراء محاكمة جديدة، وتأييد حكم الإدانة الذي توصلت إليه هيئة محلفين في أكتوبر.

كما أمر القاضي بأن يقضي نجم شبكة تيلينوفا المكسيكية، البالغ من العمر 36 عاماً، والذي ظهر في مسلسل الجريمة «يانكي» على شبكة نتفليكس، ثماني سنوات تحت المراقبة، وأن يحضر دورات في حل النزاعات، و500 ساعة من خدمة المجتمع.