رسالة انفصال مارلون براندو عن حبيبته معروضة للبيع بـ15 ألف دولار.. ماذا جاء فيها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بقلم رصاص في 3 ورقات وخط مُبعثر، دوّن العراب الأمريكي الشهير مارلون براندو كلماته التي تحمل معاني الأسف والاعتبار لحبيبته صولانج بوديل لينفصل عنها في هدوء تام، وعادت الرسالة من جديد بعد أكثر من 60 عاماً لتباع في مزاد علني تخطى سعرها الـ15 الف دولار، ومن المقرر أن ينتهي المزاد في 9 فبراير وفقاً لموقع CNN الأمريكي.

رسالة انفصال مارلون براندو

كانت العارضة والراقصة الأمريكية صولانج بوديل هي أول حب في حياة مارلون براندو الذي اشتهر في عدة أفلام مازالت علامة فارقة في تاريخ هوليوود منها «الأب الروحي»، حينما كان شاباً طائشًا يتصرف بأنانية أنهت علاقته بحبيبته بعد فترة قصيرة من ارتباطهما، وحتى يعتذر إليها كتب الكلمات التالية في رسالة اعتذار أصبحت من المقتنيات النادرة في مزاد دار «RR Auction» في ولاية بوسطن، كتب «براندو»: «لست أنتِ السبب بل أنا، كي لا تعتقدين أنني شخص فظ، أكتب لك هذه الرسالة لأوضح لك أنه بسبب مروري بحالة مزاجية متقلّبة، وطائشة، ومتطيّرة، لا أرغب بإهانة مشاعرك والتقليل منها، من خلال رؤيتك فقط وفق مزاجي».

الحصول على الرسالة العتيقة مقابل مبلغ مالي كبير

عندما عُرضت الرسالة لأول مرة تخطى سعرها الـ15 ألف دولار ومازال العرض عليها مستمراً حتى الـ9 من نوفمبر الجاري، أما باقي الرسالة قال فيها «براندو» لـ «صولانج»: «أرجو أن تقبلي مني هذه الرسالة بصدر منفتح كما سبق وأشرت، وبإخلاص تام، أنا آسف لأنني لم أتمكن من بذل جهد أكبر كي أكون أقل أنانية وأكثر انسجامًا، كان حدسي تجاهك لا لبس فيه، لكنّ مشاعري كانت غير مستقرة، للأسف، سأتذكرك بحب، واحترام، وتقدير دومًا، عندما نلتقي في فرنسا ربما في أكتوبر، أثق بأنّ سلوكي سيكون أكثر نضجًا، مع أحر الأمنيات، من فضلك بلّغي تحياتي لوالدتك، مع أمل تقبلها مني».

بعد ذلك التقى براندو وبودل عام 1947، بعدما دعيت إلى كواليس إنتاج فيلم «A Streetcar Named Desirs»، الذي لعب فيه براندو دور ستانلي كوالسكي أمام جيسيكا تاندي التي أدت دور بلانش دوبوا، وبعد انفصالهما، ركز براندو على حلمه بتحقيق النجومية في هوليوود، واتجهت «بوديل» إلى التصوير الفوتوغرافي، كما حقق «براندو» جائزتي أوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في «On the Waterfront» و«العراب».