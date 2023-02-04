الكاتبة صفاء عبد المنعم: حب الثقافة يجب أن يُغرس في الأبناء منذ الصغر

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتظر الأمهات فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من عام لآخر، لاصطحاب الأطفال في جولة لشراء القصص والكتب والألعاب المختلفة، التي تنمي مهاراتهم وتغرس في داخلهم حب القراءة، ومن بين الفاعليات اليوم السبت، ورشة «حكايات من زمن فات» للكاتبة صفاء عبد المنعم، ضمن الفنون القولية بقاعة كامل الكيلاني ضمن أنشطة الطفل.

ورشة للأطفال بمعرض الكتاب

الأطفال هم أولويات الأهداف الثقافية، وحتمية إثراء الثقافة والكتابة بداخلهم وتنمية مواهبهم من أهم الأدوار لخلق جيل مبدع، ويأتي إثر هذا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورتة الـ54 العديد من الفعاليات والمشاركات الإيجابية، في دور فعال لرعاية الأطفال من كل جوانب الحياة وجعل الطفل من ضمن الجمهور المستهدف لتحقيق العدالة الثقافية، وتعد ورشة «حكايات من زمن فات» من أهم الورش التفاعلية للأطفال.

حكايات من زمن فات

قالت الكاتبة صفاء عبد المنعم، في حديثها، لـ«الوطن»: «قراءة القصص والحكي للأطفال من أهم الأنشطة التي يجب أن نتبعها، ونقدمها من خلال معرض الكتاب، وقراءة الكتب وحب الثقافة يجب أن يُغرس في الأبناء منذ الصغر، بالإضافة إلى أنه يجب تقريب طفلك من القصص والكتب، والتحدث دائمًا عن أهميتها، وفي الورشة ستكون الفعاليات بتعريفهم أهمية القراءة، بالإضافة إلى قراءة القصص والحكايات لهم، لتفيدهم وتنمي الخيال بداخلهم».

إصدارات الكاتبة

الكاتبة صفاء عبد المنعم روائية وقاصة، وعضو اتحاد كتاب مصر، وتُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بإصدارات موجهة للأطفال، وهي برواية «بافلو» و«بيت جدى نعيم» و«صندوق أبنوس بمفتاح من الذهب»، وكتاب أغاني وألعاب شعبية للأطفال، و«فنجان قهوة بـ 7 جنيه»، الذي يضم مجموعة قصصية، وهي «حين تغني أسراب النمل، في قلبي غرام مصبرني، أمي لا تعرف هابرماس، فنجان قهوة بـ 7 جنيه، رأيت ديستويفسكي، الغريب، علبة مارلبورو، صالة أمفتريون، الشيطان الذي شرب معي الشاي، رحيل، الخوف، شجرة عتيقة عند الممر، ليلة حب، مقاطع صغيرة من يوم جميل، ساعة في قرب الحبيب، يوم للممازحة، اللون الرمادي الأول للفجر، تيرسياس، قميص حرير، تردد، رد الروح صوت الموسيقى، محاولة، روح، وضع ثابت، فيلم قصير، حلم سىء».