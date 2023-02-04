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مؤشرات إذا ظهرت على الطفل قد تكون علامة على تأخر نموه.. منها «اليد المضمومة»

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القاهرة - سمر حسين - ماما

طفل - تعبيرية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك علامات تكشف عن تأخر نمو الطفل يجب أن يتابعها الوالدين، في صغارهم مؤكدة أنه كلما كان الكشف عن التراجع في بعض الأعضاء الجسمية أو العقلية مبكرا كانت نتائج العلاج أكثر إيجابية.

وأوضحت «التضامن» أن من بين العلامات التي تدل على تأخر النمو: أن يكون مولودًا قبل موعده بأربعة أسابيع، ويكون وزنه أقل من 2 كيلوجرام عند الولادة، وأن تكون عملية الولادة متعثرة ولونه متغير مثل أن يكون أزرق أو أصفر عند الولادة أو وجود شطر شفة الطفل «الشفة الأرنبية».

أعراض تأخر النمو عند الطفل

وأضافت ضمن حملتها التوعوية ضمن برنامج وعي للتنمية المجتمعية أن من باقي الأعراض التي تظهر على الطفل الآتي:

انتفاخ أو بروز في آخر ظهر الطفل

أن تكون رأسه كبيرة بالنسبة لحجم جسمه

لديه التواء في القدم

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إحدى يدي الطفل ضعيفة ولا يستطيع تحريكها

أن تكون يد الطفل مضمومة ولا تنفتح أصابعه

الطفل لا يستخدم يديه وتأخر وضع ملتوي

الطفل لا يناغي عند 3 شهور ولا يقول كلمة بسيطة عند سنة

الطفل لديه نوبات يغيب فيها عن الوعي

لا يلتفت للأصوات

لا يدير رأسه لينظر إلى شيء أو ليصل إليه

الطفل لا يتواصل بالعين

الطفل يكون أبطأ من باقي الأطفال في المشي والانتباه

سلوكه يختلف عن باقي الأطفال

التوجه إلى الطبيب

فكل هذه العلامات التي تدل على تأخر نمو الطفل ونوهت على أن عند ظهور هذه العلامات على الطفل ضرورة التوجه إلى الطبيب على الفور أو اصطحابه إلى مركز متخصص.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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