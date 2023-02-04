كيف تختارين الحذاء المناسب لتمرينك الرياضي؟.. «احمي قدميك من الضرر»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تعاني الكثير من السيدات من صعوبة أثناء ممارسة الرياضة بسبب استخدام نفس الحذاء في كل مرة، إلا أنه من الأفضل أن تخصص لكل نوع من التمارين التي تمارسها المرأة، الحذاء الذي يناسبها حتى يسهل عليها المرونة أثناء أداء الرياضة في الصباح أو في نهاية اليوم، على سبيل المثال يتميز الحذاء المخصص للمشي بأنه مستوٍ من الأسفل وباطنه مرن ليسهل عليك السير بشكل أفضل، وفقاً لموقع «CNN».

أنواع الأحذية للرياضات المختلفة

يتطلب كل نوع من أنواع الرياضات حذاءً مختلفًا ليناسب الضغط البدني أحياناً ويكنْ لينًا في حين آخر، وهناك اختلافات كثيرة بين أحذية المشي، والجري، وكرة القدم، وغيرها من الرياضات منها التالي:

أولا حذاء المشي، يتيمز الحذاء الخاصة بتلك الرياضة بأنه مستوٍ من الأسفل، باطن الحذاء مرن، كما أنه محمي من المقدمة ليناسب السير لمسافات طويلة ولا يتسبب في أي ضرر يلحق بقدميكِ.

حذاء الجري

بالنسبة لحذاء الركض أو الجري فهو مرن وخفيف الحركة، كما أنه مبطّن من الداخل والمسافة بين أصبع القدم الكبير ومقدمة الحذاء من 1 إلى 1.5 سنتيمتر.

حذاء التنس

إذا كنتِ من محبي رياضة التنس، فإنك تقومين بالكثير من الحركات السريعة جنبًا إلى جنب، لذلك أنت بحاجة إلى أحذية توفر لقدميكِ الدعم من الداخل والخارج، وحذاء التنس يتميز بالمرونة، كما أنه أكثر نعومة من باقي الأحذية.

حذاء كرة القدم

يتميز حذاء كرة القدم أنه مستوٍ من الأسفل، بالإضافة إلى وجود مسامير في الجزء السفلي من الحذاء لتثبيت القدم

فوائد ممارسة الرياضة

في تصريح سابق لـ«هُن» قالت الدكتورة آية سامي أخصائية التغذية والسمنة، إن ممارسة الرياضة وخاصة المشي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم، كما يمنع التعرض لمضاعفات صحية بالمستقبل

وأضافت: وتساعد الرياضة على تخفيف القلق والاكتئاب، كما تقي من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وتساعد على انخفاض مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.